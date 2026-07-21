İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğrenim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihi yapacak gençler için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetini bu yıl da sürdürüyor. Yaklaşık iki buçuk milyon adayın katıldığı YKS’nin ardından tercih heyecanı yaşayan gençler, İBB’nin uzman kadrosundan destek alabilecek.

İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri, 22 Temmuz itibarıyla İstanbul’un farklı noktalarında faaliyete geçecek. Toplam 39 noktada kurulan bu merkezlerde psikolojik danışman ve rehber uzmanlar, gençlere birebir destek verecek. Hizmet saat 10.00 ile 19.00 arasında sunulacak ve tercih döneminin sonuna kadar devam edecek.

UZMANLAR GENÇLERE HANGİ KONULARDA REHBERLİK EDECEK

İBB’nin 210 kişilik uzman kadrosu, gençlerin puanlarına ve başarı sıralamalarına göre hangi üniversiteleri tercih edebilecekleri konusunda bilgi verecek. Ayrıca adayların yetenekleri, ilgi alanları, eğitim için başka bir şehirde yaşamak isteyip istemedikleri, üniversitenin bulunduğu şehrin barınma imkanları ve ulaşım olanakları gibi önemli detaylar da görüşülecek. Uzmanlar, gençlerin sadece puan odaklı değil, uzun vadeli planlarına uygun tercihler yapmalarına yardımcı olacak.

İSTANBUL’UN ÇEŞİTLİ NOKTALARINDA HİZMET VERİLECEK

Tercih danışma merkezleri İstanbul’un 23 farklı meydanında, 6 iletişim noktasında, 4 kütüphanede, 4 Enstitü İstanbul İSMEK merkezinde ve 2 istihdam ofisinde kurulacak. Bu sayede İstanbul’un birçok ilçesinden gençler kolaylıkla hizmet alabilecek. Meydanlara gelemeyenler için ise Alo 153 Çözüm Merkezi üzerinden telefonla danışmanlık imkanı sağlanacak.

EVDE VE HASTANEDE DE DESTEK ALINABİLİYOR

İstanbul dışında yaşayan veya sağlık sorunları nedeniyle merkezlere gelemeyen adaylar için özel çözümler geliştirildi. İBB’nin PDR uzmanları, talep edilmesi halinde gençlerin evlerinde ya da tedavi gördükleri hastanelerde de tercih danışmanlığı hizmeti verebilecek. Şehir dışından destek almak isteyenler ise 0212 153 00 00 numaralı hattı arayarak bilgi alabilecek.

Tüm adaylar, İBB’nin hazırladığı online sistem üzerinden de destek alabilecek. https://tercih.ibb.istanbul/ adresinde yer alan İBB Tercih Robotu sayesinde gençler puanlarına göre uygun üniversite ve bölüm önerileri görebilecek. Oluşturdukları listeyi daha sonra ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden tercihlerine ekleyebilecekler. Bu sistem, tercih sürecini daha planlı ve bilinçli hale getirmeyi amaçlıyor.



İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri, 2019 yılından itibaren toplam 369 bin 594 gence ücretsiz tercih desteği sağladı. Bu yıl da benzer şekilde çok sayıda adayın hizmetten yararlanması bekleniyor. İBB yetkilileri, bu hizmetin özellikle ilk kez üniversite tercihi yapacak gençler için önemli bir fırsat olduğunu belirtiyor.

TERCİH DANIŞMA VE REHBERLİK MERKEZLERİNİN BULUNDUĞU YERLER

Hizmet, Bakırköy, Şirinevler, Gaziosmanpaşa, Şişli, Kadıköy, Üsküdar, Sultanbeyli, Bağcılar, Beşiktaş, Beylikdüzü, Kartal, Çekmeköy, Ümraniye, Şile, Aksaray, Pendik, Taksim, Esenyurt, Silivri, Esenler, Beykoz, Sultangazi ve Avcılar meydanlarında verilecek. Ayrıca Adalar, Büyükçekmece, Çatalca, Küçükçekmece, Sarıyer ve Başakşehir’de iletişim noktaları, çeşitli kütüphaneler ile Enstitü İstanbul İSMEK merkezlerinde de uzman desteği bulunacak.

Uzmanlar, yanlış tercihlerin gençlerin üniversite hayatını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle İBB’nin sunduğu ücretsiz ve uzman destekli hizmetin, adayların daha bilinçli tercihler yapmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Gençler, puanları ve sıralamaları doğrultusunda en uygun seçenekleri değerlendirme fırsatı bulacak.