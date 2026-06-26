İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kültür AŞ, şehirdeki kültür sanat deneyimini çok daha avantajlı, kolay erişilebilir ve keyifli bir hale getirmek amacıyla yepyeni bir projeyi hayata geçiriyor. Bugünden itibaren, yani 26 Haziran tarihi itibarıyla başlayan yeni uygulama kapsamında, İstanbul’un iki önemli cazibe merkezi olan Miniatürk ve Dijital Deneyim Merkezi için yüzde 25 indirimli kombine bilet dönemi resmen başladı.

Haliç kıyısında yer alan ve Türkiye’nin adeta bir vitrini niteliğinde olan Miniatürk ile geleceğin teknolojilerini sunan Dijital Deneyim Merkezi, bu hamleyle tek bir kültür rotasında birleşmiş oldu. 20 Eylül tarihine kadar kesintisiz olarak devam edecek olan bu özel uygulama sayesinde ziyaretçiler, tek bir bilet satın alarak her iki müzeyi de konforlu bir şekilde keşfedebilecek. Bu bütüncül yaklaşım, özellikle çocuklu aileler, gençler ve şehri keşfetmek isteyen turistler için hem bütçe dostu hem de son derece zengin içerikli bir İstanbul alternatifi sunuyor.

TEK BİLETLE ÇİFTE KEŞİF VE BÜYÜK FİYAT AVANTAJI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından yürürlüğe koyulan indirimli kombine bilet uygulaması, bütçesini düşünen kültür meraklılarına net bir tasarruf imkanı sağlıyor. Normal şartlarda ayrı ayrı ücretlendirilen Miniatürk ve Dijital Deneyim Merkezi, yeni sistem sayesinde tek bilet çatısı altında yerli ziyaretçiler için yüzde 25 indirim avantajıyla tam 495 Türk Lirası olarak belirlendi. Yaz sonuna kadar, yani 26 Haziran ile 20 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerliliğini koruyacak olan bu bilet, geçmişin köklü mirası ile geleceğin dijital dünyasını tek bir günde yaşama şansı veriyor.

Ziyaretçiler bu biletle ilk duraklarında, Miniatürk’ün açık hava atmosferinde Türkiye’nin ve Osmanlı coğrafyasının farklı dönemlerine ait devasa bir kültürel mirası maketler üzerinden incelerken, hemen ardından Dijital Deneyim Merkezi’ne geçiş yapabilecek. Dijital Deneyim Merkezi’nde ise yapay zeka, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve ileri teknolojilerle harmanlanarak tasarlanan etkileşimli ekranlar, simülasyonlar ve üç boyutlu içerikler yer alıyor. Böylece konuklar, kültür ve sanatı çok daha modern, farklı ve dinamik bir bakış açısıyla deneyimleme fırsatı yakalıyor.

YAZ AKŞAMLARINA ÖZEL GECE MESAİSİ BAŞLADI

Müzelerin sadece gündüz saatlerine sıkışıp kalmaması ve çalışan vatandaşlar dahil herkesin bu alanlardan rahatça faydalanabilmesi için ziyaret saatlerinde de köklü bir esnekliğe gidildi. Ziyaretçilerin her iki merkezi de acele etmeden, çok daha uzun saatler boyunca deneyimleyebilmesi amacıyla Miniatürk ve Dijital Deneyim Merkezi’nin kapıları yaz boyunca daha geç saatlere kadar açık tutulacak.

Buna göre 26 Haziran ile 13 Eylül 2026 tarihleri arasındaki yaz dönemi boyunca, cuma ve cumartesi günleri her iki müze de sabah saat 10.00’dan gece saat 22.00’ye kadar kesintisiz olarak kapılarını açık tutacak. Özellikle temmuz ve ağustos aylarının sıcak yaz akşamlarında İstanbullular, bunaltıcı sıcaklardan kaçarak akşam esintisi eşliğinde müzeleri gezme şansı bulacak. Kültür ve sanat deneyimini günün ilerleyen saatlerine taşıyan bu esnek modelin dışındaki günlerde ise mevcut düzen korunacak. Yani haftanın diğer günlerinde kapı açılış ve kapanış saatleri 10.00 ile 18.00 olarak uygulanmaya aynen devam edecek.

MİNİATÜRK VE DİJİTAL DENEYİM MERKEZİ GÜNCEL GİRİŞ ÜCRETLERİ

Yeni dönemle birlikte müzelerin tekil ve kombine giriş ücret tarifeleri de netleşti. İstanbul’un tarihi ve dijital yüzünü merak eden tüm yerli ve yabancı misafirler için belirlenen güncel fiyat listesi şu şekilde duyuruldu:

YERLİ ZİYARETÇİ BİLET FİYATLARI

Miniatürk Müzesi tekil giriş ücreti: 330,00 Türk Lirası

Dijital Deneyim Merkezi tekil giriş ücreti: 330,00 Türk Lirası

Yüzde 25 indirimli kombine bilet ücreti: 495,00 Türk Lirası

YABANCI ZİYARETÇİ BİLET FİYATLARI

Miniatürk Müzesi tekil giriş ücreti: 900,00 Türk Lirası

Dijital Deneyim Merkezi tekil giriş ücreti: 900,00 Türk Lirası

Yüzde 25 indirimli kombine bilet ücreti: 1.350,00 Türk Lirası