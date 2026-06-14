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Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaz aylarının sıcak günlerinde serinlemek isteyen İstanbullular için plaj hazırlıklarını tamamladı. Şehrin iki yakasında, su kalitesi onaylanmış toplam 14 plaj, 15 Haziran itibarıyla denize girmek isteyen vatandaşlara kapılarını açıyor.

İstanbul İl Yüzme Komisyonu tarafından denize girilebilir onayı alan İBB plajları, bu yaz da İstanbullulara temiz, konforlu ve güvenli bir deniz keyfi sunmayı hedefliyor. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarına göre plajlarda bu sezon iki farklı hizmet modeli uygulanacak.

İKİ FARKLI HİZMET KONSEPTİ

Tam Hizmet Modeli (Ücretli) model ile Kadıköy Caddebostan Plajı, misafirlerini ağırlayacak. Turnikeli giriş sisteminin bulunduğu bu plajda ziyaretçilere; şezlong, şemsiye, duş, soyunma kabini, kafe ve çeşitli spor alanları gibi tam kapsamlı hizmetler sunuluyor.

Tam Giriş Ücreti: 300 TL

Öğrenci Giriş Ücreti: 200 TL

Halka Açık Plaj Modeli

İBB'nin diğer plajlarında ise vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ücretsiz alanlar oluşturuldu. Bu noktalarda duş, soyunma kabini ve tuvalet gibi standart hizmetler halkın kullanımına sunulmaya devam edecek.

ADADA TATİL HAVASI: BELTUR BÜYÜKADA PLAJI

Şehirden çok uzaklaşmadan tatil beldesi huzuru arayanlar için İBB iştiraki BELTUR tarafından işletilen Büyükada Plajı, ekonomik ve konforlu bir alternatif oluşturuyor. Ferahlatıcı rüzgarı ve manzarasıyla öne çıkan plaja ulaşım, Büyükada Meydanı'ndan kalkan BA-4 numaralı hat ile sağlanabiliyor.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK: 50 PLAJDA DEV CANKURTARAN KADROSU

İstanbulluların deniz keyfini güvenle yaşayabilmesi için İstanbul İtfaiyesi geniş çaplı önlemler aldı. Yalnızca 14 İBB plajında değil, İstanbul genelindeki toplam 50 plajda dev bir kurtarma ekibi görev yapacak. Bu kapsamda sahillerde yer alacak güvenlik donanımları şunlar:

642 Profesyonel Cankurtaran Personeli

235 Adet Gözetleme Kulesi

50 Adet Jet-Ski

18 Adet ATV Aracı

3 Adet Kurtarma Botu

2026 Sezonunda Hizmet Verecek 14 İBB Plajı

Bu yaz İstanbulluların hizmetinde olacak plajların tam listesi ise şu şekilde belirlendi:

Anadolu Yakası Plajları

Kadıköy Caddebostan 1

Kadıköy Caddebostan 2

Kadıköy Caddebostan 3

Avrupa Yakası Plajları

Arnavutköy Yeniköy Plajı

Avcılar Denizköşkler Plajı

Büyükçekmece Albatros Plajı 1

Büyükçekmece Albatros Plajı 2

Çatalca Yalıköy 1

Çatalca Yalıköy 2

Küçükçekmece Menekşe Plajı

Sarıyer Kısırkaya Plajı

Silivri Kumluk Plajı

Silivri Selimpaşa Plajı

Silivri Semizkum Plajı