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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Temmuz ayı oturumunda belediyeye bağlı bazı kritik hizmetlerin ücret tarifelerinde fiyat artışına gitme kararı aldı. Meclis üyelerinin onayından geçen yeni düzenlemeyle birlikte, İBB kreşlerinin aylık aidatlarına yüzde 60 oranında zam yapılırken; yediemin otopark ve araç çekme bedelleri de yüzde 25 ile yüzde 42,86 arasında değişen oranlarda yükseltildi.

YUVAMIZ İSTANBUL KREŞ ÜCRETİ 8 BİN LİRA OLDU

Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan yönetiminde Saraçhane’deki ana binada gerçekleştirilen üçüncü oturumda, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü’nün bütçe ve tarife teklifleri masaya yatırıldı.

Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, kamuoyunda "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi" adıyla hizmet veren İBB kreşlerinin fiyat tarifesi güncellendi. Meclis genel kurulunda yapılan oylama sonucunda, mevcut durumda 5 bin lira olan aylık kreş ücretinin yüzde 60 zamlanarak 8 bin liraya çıkarılması kabul edildi. Yeni zamlı tarife, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak.

YEDİEMİN OTOPARK VE ÇEKİCİ FİYATLARINA BÜYÜK AYARLAMA

Toplantıda öne çıkan bir diğer gündem maddesi ise "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" oldu. Trafikten menedilen ya da hatalı park nedeniyle çekilen araçları ilgilendiren tarifelerde, yüzde 25 ile yüzde 42,86 arasında fiyat artışları onaylandı.

Yapılan oylama neticesinde yürürlüğe giren yeni fiyat listesi şu şekilde şekillendi:

Araç Çekme Bedeli: Yüzde 38,90 artışla 1.800 TL’den 2.500 TL’ye,

Özel Taşıma Ücreti (5 km'ye kadar): 1.800 TL’den 2.500 TL’ye,

İlave Kilometre Ücreti: Yüzde 42,86 zamla 70 TL’den 100 TL’ye yükseldi.

Yediemin otoparklarında araçların kaldığı her gün için ödenen otopark tarifeleri ise araç türlerine göre yeniden belirlendi: