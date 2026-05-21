CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 77’si tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı davanın duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülüyor.

Bayram öncesi yapılan bu son oturumda, duruşma savcısının mütalaasını sunmasının ardından Mahkeme Heyeti’nin dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapması bekleniyor.

Tahliye talebi

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB Davasında duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş, Engin Ulusoy ve Gökhan Köseoğlu hakkında tahliye kararı verilmesini talep etti

12.45 Duruşmaya ilk ara

Çapraz sorguda, duruşma savcısının şirketiyle ilgili Sarıboğa’ya yönelttiği soruların ardından duruşmaya ilk ara verildi. Aradan sonra Sarıboğa’nın avukat savunmalarıyla devam edilecek.

12.37 Bir etkin pişmanlık zorlaması daha

Serhat Kapki’nin savunma kısmının tamamlanmasının ardından, Murat Kapki’yle iş yapan ve dolandırıcılıkla suçlanan BFK Partners’ın sahibi Şeyhmus Sarıboğa’nın savunması başladı.

Sarıboğa, şeker hastası olduğunu ve cezaevinde iğneye erişim sıkıntısı yaşadığını belirtirken yüksek şeker sebebiyle gözü karardığı için düşerek cezaevinde kaburgasını kırdığını açıkladı.

Savcı ile avukatlar sebebiyle çok sayıda karışıklıkla karşılaştığını belirten Sarıboğa, yaşadığı etkin pişmanlık zorlamasını da şu sözlerle anlattı: “İrademle oynandığı için önceki ifadelerim geçersizdir. Avukat Selcan Akar cezaevinde ziyaretime gelerek ‘Etkin pişmanlıkla birini tahliye ettirdim. Bana Murat Kapki ile ilgili beyanlarda bulun, seni de tahliye ettireyim’ dedi. Bunu reddettim. Gece eşimi ve kardeşimi arayarak ben ‘Şeyhmus beyle anlaştım’ demiş.”

Söz konusu avukatın pek çok etkin pişmanlık sürecinde rol oynadığı ve bir bakan yardımcısının yeğeni olduğu öne sürülmüştü.

12.19 Sarıboğa'nın sorgusu başladı

11.50 Sahte fatura çelişkisi

Serhat Kapki’nin avukatı Uğur Özdoğan, savunmasına başladı. Özdoğan, yalnızca beyanlarla tutuklu olan Serhat Kapki’ye sahte fatura verdiğini iddia eden tanık Furkan Yalçınkaya’nın, yargılandığı başka bir soruşturmada sahte fatura kestiğini yalanladığını açıkladı.

Kapki’nin bir diğer avukatı Ziya Ergin ise savunmasında “Bu dava içinde ‘iyi ki’ dediğimiz tek bir durum var. İBB’ye bağlı zabıtalara silah verilseymiş, biz bugün silahlı örgüt davasında savunma yapıyor olabilirdik. Komik geliyor belki ama gerçek” diye konuştu.

10.50 Kapki'nin çapraz sorgusuyla başladı

Duruşma, saat 10.50’de tutuklu isimlerden Serhat Kapki’nin çapraz sorgusuyla başladı. Ardından avukatının savunmasına geçildi.

TAHLİYE KARARI BEKLENİYOR

Dün davayı uluslararası düzeyde gözlemlemek için Avrupa Yeşiller Partisi duruşma salonuna geldi. Avrupa Yeşiller Partisi Eş Başkanı Vula Tseltsi ve Komite Üyesi Joanna Kaminska başkanlığındaki heyet sabah oturumunu baştan sona takip etti. Dün İBB iştirakleri arasında yer alan Kültür A.Ş.'nin tutuklu eski genel müdürü Serdal Taşkın savunma yaptı. Taşkın kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Mahkemenin günün sonunda sanıkların tutukluluk durumlarına yönelik karar vermesi beklenirken bayram öncesi tahliye kararlarının çıkacağı öngörülüyor.