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Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel, İBB davalarındaki "itirafçı" sanıkların şirketlerinin aldığı devasa kamu ihalelerini belgeleriyle gündeme taşıdı. Rüşvet verdiğini itiraf eden sanıkların dışarıda milyarlık ihaleler almaya devam ettiği, hatta İBB sanıklarının yargılandığı Silivri'deki mahkeme salonunun betonunun bile davanın itirafçısı olan sanığın şirketi tarafından döküldüğünü iddia etti.

Silivri’de görülmeye devam eden İBB davalarının ikinci celsesi sürüyor. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel, bugünkü köşesinde duruşma salonundaki çelişkileri ve "itirafçı" konumuna geçen iş insanlarının dışarıdaki ticari faaliyetlerini mercek altına aldı.

DURUŞMA SALONUNUN BETONUNU TEDARİK ETMİŞ

Ağırel’in belgeleriyle aktardığı bilgilere göre, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla dosyada yer alan ve ardından itirafçı olan isimler, dev kamu ihalelerini kazanmayı sürdürüyor.

İBB dosyasında itirafçı olan ve rüşvet verdiğini söyleyen iş insanı Serbülent Danış'ın şirketler grubunda yer alan bir firmanın, İBB ve diğer büyük davalar için Silivri’de inşa edilen yeni duruşma salonunun betonunu tedarik ettiği öne sürüldü.

Ağırel, inşaat fotoğrafları ve şirket kayıtlarıyla bu durumu doğrularken bu olayı "Akıl alır gibi değil" sözleriyle nitelendirdi.