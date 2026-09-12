Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türkiye'de binlerce kiloluk altın madeni el değiştirdi

Türkiye'de binlerce kiloluk altın madeni el değiştirdi

Türk Altın, Balıkesir ve Bilecik’te maden ruhsatları ile cevher işleme tesisine sahip Sındırgı Maden İşletmeleri A.Ş.’nin tüm hisselerini 65,5 milyon dolara devraldı. Satın almayla yaklaşık 76 bin ons altın ve 1,8 milyon ons gümüş rezervi şirketin kontrolüne geçti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye'de binlerce kiloluk altın madeni el değiştirdi - Resim: 1

Türk Altın, Sındırgı Maden İşletmeleri A.Ş.’nin tamamını satın aldı.

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Şirket, Balıkesir ve Bilecik’teki maden ruhsatlarını da devraldı.

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Satın alma için Pay Devir ve Satın Alma Sözleşmesi imzalandı.

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İşlemin bedeli daha önce 69,9 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

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Yapılan incelemeler sonrası rakam yeniden değerlendirildi. Hukuki incelemeler gerçekleştirildi.

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Mali değerlendirmeler yapılarak teknik ve operasyonel çalışmalar tamamlandı.

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Değerleme süreci de yürütüldü. Taraflar, görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı.

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Toplam satın alma bedeli 65,5 milyon dolar olarak kesinleşti.

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Türkiye'de binlerce kiloluk altın madeni el değiştirdi - Resim: 9

Satın almayla birlikte altı adet IV. Grup işletme ruhsatı Türk Altın bünyesine geçti.

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108 taşınmaz da işlemin kapsamında yer aldı.

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Türkiye'de binlerce kiloluk altın madeni el değiştirdi - Resim: 11

Cevher işleme tesisi devralınan varlıklar arasında bulundu.

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Atık depolama tesisi, makine ve ekipmanlar da satın alma kapsamında yer aldı.

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Tesisat ve demirbaşlar da Türk Altın’ın bünyesine katıldı.

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Edinilen maden varlıklarına ilişkin UMREK raporları da açıklandı.

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Rapora göre sahada yaklaşık 76 bin 49 ons altın rezervi bulunuyor.

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Gümüş rezervinin ise yaklaşık 1,8 milyon ons olduğu öngörülüyor.

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