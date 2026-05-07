Adalet Bakanı Akın Gürlek, İBB Davası hakkında ilk kez konuştu. Bakan Gürlek, "İBB davasında ifadesini geri çeken kimse yok!" ifadelerini kullandı. Tutuklu bulunan ve CHP'den ihraç edilen Özkan Yalım hakkında da konuşan Gürlek, "Özkan Yalım’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlıktan beyanda bulunduğunu duydum" diye konuştu.

Gürlek, "Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi. Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık beyanları alındı. Bugün Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanları alındı. Ama ne beyan verdiğini şu an bilmiyoruz." dedi.