Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı canlı yayında açıklamalar yaptı.

Tunceli’de 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturmasıyla ilgili konuşan Bakan Gürlek, "Umut Altaş yakında iade edilecek, iadesini bekliyoruz, bence Umut Altaş bu olayın en yakın görgü tanığı" ifadelerini kullandı.

'BİR SUÇ VARSA FAİL VARDIR'

Gürlek, "Devlet bir olayı mutlaka çözer. Bir suç varsa burada bir fail vardır" diyen Bakan Gürlek, "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kurduk. Başkanlık mahkemelerden 638 dosya aldı. Bu birimi kurma amacımız toplumda oluşan hassasiyeti dikkate almamızdır" şeklinde konuştu.

"Faili meçhul cinayetleri çözmekte kararlıyız" diyen Bakan Gürlek, "Toplumun ihtiyaçlarına göre kanunlarımız güncelleniyor. Gülistan Doku dosyası çözülecek, ucu kime dokunursa dokunsun. Hakim hedef süreyi aşıyorsa gereği yapılacak, hakim kendi davası 4 yıl sürsün ister mi?" dedi.