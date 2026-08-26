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Kaynak: Haber Merkezi

Silivri'de görülen İBB davasının 70. celsesinde mahkeme başkanından dikkat çeken bir karar geldi. Mahkeme başkanı önümüzdeki hafta 4 gün boyunca savunma alınmayacağını ve sadece tahliye taleplerinin dinleneceğini belirtti. Sanıklara veya avukatlara tahliye talebi için yarımşar saat süre tanınacak.

İMAMOĞLU'NUN TAHLİYE TALEBİ VERECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Buna göre her sanık veya avukatı için yarım saat süre verilecek. Talepler ilk duruşmadaki liste sıralamasına göre alınacak. Söz konusu listeye göre, Ekrem İmamoğlu'na tahliye talebi için sıranın 3 Eylül Perşembe günü gelmesi bekleniyor.