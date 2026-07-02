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İmamoğlu hakkında salondan çıkarılma kararı verildi. İmamoğlu, salondan çıkmamakta ısrar ediyor, jandarma etrafını sardı. Sezgin Tanrıkulu, "mahkeme başkanına kararınızı gözden geçirin" diye seslenirken mahkeme başkanı, Tanrıkulu ve tepki gösteren diğer kişilerin de salondan çıkarılmasını istedi.

12.20 İBB DAVASI AVUKATLARI DURUŞMAYA KATILMAMA KARARI ALDI

İBB Davası avukatları, yaşananlar üzerine bugünkü duruşma gününe katılmama kararı aldı. İmamoğlu ile beraber İmamoğlu'nun avukatlarından Tora Pekin ve diğer sanık avukatları Deniz Yavuzyılmaz ve Mehmet Can Seyhan da mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarılmıştı.

12.00 ÖZÇAĞDAŞ'TAN MAHKEME BAŞKANINA: "O LAFIN HESABINI VERECEKSİN"

Aranın ardından açıklama yapan Özçağdaş, mahkeme başkanının tutumunu eleştirerek, "Bize 'soytarılık yapıyorsunuz' diyor. Haddini bilsin" dedi. Özçağdaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bize "soytarılık yapıyorsunuz" diyor mahkeme başkanı. Haddini bil önce. Bir mübaşire teslim olmuşsun. O lafın hesabını vereceksin. Yazık Türkiye'nin haline. Hakim milletvekilleri için böyle hakaret edebiliyor. NATO zirvesi için özel bir ayarlama girişimi bu. Başka bir açıklamaları var mı bilmiyorum". CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da mahkeme başkanının sözlerine tepki göstererek, "Bu salon evinin salonu değil" ifadelerini kullandı.

11.42 DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Mahkeme başkanı, duruşmaya ara verdi. Tutuklular tekrar salondan çıkartılıyor. İBB Davası’nda 61. duruşma günü başlayamadan ilk ara verildi.

11.38 "VEKİLSİNİZ DİYE SOYTARILIK YAPAMAZSINIZ"

Duruşma salonunda gerilim yükseldi, mahkeme başkanı İmamoğlu’nun ve itiraz eden milletvekillerinin salondan çıkarılmasını istedi. Mahkeme başkanı “Arkada bağıran arkadaşların hepsini çıkarın, jandarma arkadaşlar neye bakıyorsunuz, çıkarın” dedi. Ardından bağırarak itirazlarda bulunan Sezgin Tanrıkulu ve Suat Özçağdaş’ı kast ederek “Milletvekilisiniz diye burada soytarılık yapamazsınız” dedi. Tartışmanın uzaması sonucunda İmamoğlu salondan ayrıldı, jandarmalar milletvekillerini salondan çıkarma ısrarını sürdürüyor.

Mahkeme başkanı, jandarmalara “Tüm salonu boşaltın, ara veriyoruz” diyerek salondan ayrıldı. Özçağdaş, jandarmalara “sakın bana dokunmayın” diyerek uyarıda bulundu.

11.35 İMAMOĞLU SALONDAN ÇIKARILDI

Duruşmanın başında mahkeme mahkeme başkanı en başta belirlenen dinleme sırasına riayet edeceğini, Tuncay Yılmaz’ın ardından Ekrem İmamoğlu’nun savunmasına geçileceğini söyledi. Ekrem İmamoğlu ise heyetin kendisinin savunmasını sona bırakmayı daha önce kabul ettiğini belirtti ve bu değişikliğin sebebini sordu. Mahkeme başkanı 9 Temmuz tarihinde ilk celseyi tamamlamayı planladığını söyledi.

Bunun üzerine İmamoğlu, “9 Temmuz’da milli seferberlik mi ilan edilecek, operasyon mu olacak, ne olacak?” diye sordu.

11.20 MAHKEME BAŞKANI: "İLK DURUŞMAYI 9 TEMMUZ'DA TAMAMLAYACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu, duruşma başlangıcında söz aldı. Mahkeme başkanına seslenen İmamoğlu, dünkü duruşmada Avukat Daniş ve mahkeme başkanı arasındaki savunma süresi tartışmasına değindi.

İmamoğlu, “Bu dava hem Türkiye’nin hem de dünyanın ne yazık ki ilgilisini çeken bir davadır, önemi yüksektir. Murat bey iddianamede en fazla ismi geçen kardeşimiz. Avukatlarının arzuları da bugün bu işi toparlamak” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in savunmasının henüz alınmadığını hatırlatan İmamoğlu, mahkeme başkanına 9 Temmuz’da ilk duruşmayı bitirme planın imkansız olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanı ise “Tuncay Yılmaz’dan sonra sizinle devam edeceğiz. Biz 9’unda tamamlayacağız, savunması alınmayanları ikinci celse alacağız” dedi.

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