Çetin ayrıca savcının kendisine baskı kurduğunu, "Ekrem'in de senin gibi diploması yok. Diplomasızları doldurmuş buraya" dediğini iddia etti.

İBB davasının dün görülen celsesinde yine dikkat çeken bir savunma yapıldı. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Taner Çetin, soruşturma savcısının kendisini içeriden çıkamamakla tehdit ettiğini ve itirafçı olmasını istediğini anlattı. Çetin, savcının “Ekrem'in de zaten diploması yok. Laga luga hepsi. Böyle adamları buraya dolduruyor. Bir de bunlara yüksek maaş veriyor.. Gel itirafçı ol” dediğini iddia etti.

Çetin'in savunmasından öne çıkanlar:

“İfade verdiğim makamda, bugün iddianamede yer alan ihalelerle, teknik süreçlerle veya iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili tek bir soru sorulmadı. Buna karşılık basında yer alan haberlerle paralel şekilde, özel hayatıma ilişkin, kırıcı ve yargılamayla ilgisi olmayan ifadelerle karşı karşıya kaldım. Psikolojik baskının dozu giderek arttı.”

“Bana gazetelerde ve sosyal medyada çıkan haberleri sordu. Kadın çalışma arkadaşlarımın isimlerini vererek son derece çirkin ifadeler kullandı. Ardından bana: “Sen ne mezunuydun?” diye sordu. Daha cevap vermeme fırsat vermeden: “İlkokul terk miydin, ortaokul terk miydin, neydin sen?” şeklinde konuşmaya başladı.

'EKREM'IN ZATEN DİPLOMASI YOK'

“Ben konuşmaya fırsat bulamadan devam ederek “Ekrem'in de zaten diploması yok. Laga luga hepsi. Böyle adamları buraya dolduruyor. Bir de bunlara yüksek maaş veriyor.. Gel itirafçı ol” dedi.

HSK'YA GÖREV ÇAĞRISI

Savunma yapan Taner Çetin'in sözleri üzerine İmamoğlu söz aldı ve “Göğsünde tespih sallayan savcı utanç verici. HSK sessiz kalmasın” dedi.