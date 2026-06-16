Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 2 milyona aldığı araziden 31,5 milyar avroluk hazine fışkırdı: Ülke ekonomisi değişti

2 milyona aldığı araziden 31,5 milyar avroluk hazine fışkırdı: Ülke ekonomisi değişti

Wyoming'de kömür çıkarmak için kelepir fiyata satın alınan eski bir maden, gerçekleştirilen analizlerden sonra ABD'nin Çin'e karşı en büyük kozu haline geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
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2 milyona aldığı araziden 31,5 milyar avroluk hazine fışkırdı: Ülke ekonomisi değişti - Resim: 1

İş insanı Randall Atkins, 2011 senesinde ABD’nin Wyoming eyaletindeki Sheridan yakınlarında yer alan "Brook Madeni" adlı eski ve terkedilmiş bir kömür madenini yaklaşık 2 milyon dolar gibi oldukça düşük bir bedelle satın aldı.

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2 milyona aldığı araziden 31,5 milyar avroluk hazine fışkırdı: Ülke ekonomisi değişti - Resim: 2

Atkins’in başlangıçtaki tek amacı standart kömür madenciliği yapmaktı. Fakat ABD Enerji Bakanlığı laboratuvarı ile ortaklaşa gerçekleştirilen teknik analizlerden sonra projenin ve ülkenin ekonomisi tamamen değişti.

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2 milyona aldığı araziden 31,5 milyar avroluk hazine fışkırdı: Ülke ekonomisi değişti - Resim: 3

SAHANIN ALTINDA NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ YATAĞI ÇIKTI

Gerçekleştirilen laboratuvar çalışmalarında sahanın altında nadir toprak elementleri yatağı olduğu görüldü.

Madende yüksek teknoloji ürünü güçlü mıknatıslar, elektrikli arabalar, rüzgar türbinleri, akıllı cihazlar ve en hassas savunma sanayii sistemlerinin üretiminde hayati öneme sahip olan neodim, praseodim, disprosyum ve terbiyum gibi elementlerin varlığı tespit edildi.

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2 milyona aldığı araziden 31,5 milyar avroluk hazine fışkırdı: Ülke ekonomisi değişti - Resim: 4

Küresel pazarın neredeyse tamamını domine eden Çin’e karşı dışa bağımlılığı azaltma potansiyeli taşıyan keşif, senelerdir ABD topraklarında bulunan yeni nadir toprak madeni olarak sunulmaya başlandı.

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2 milyona aldığı araziden 31,5 milyar avroluk hazine fışkırdı: Ülke ekonomisi değişti - Resim: 5

Keşfin dünya basınında manşetlere taşınmasının asıl nedeni, madende saklı olan cevherin toplam değerinin 37 milyar dolara ulaşabileceğine dair tahminler oldu. 2 milyon dolarlık bir yatırımdan milyar dolarlık bir hazineye uzanan sıçrama, kısa sürede küresel çapta viral bir anlatıya dönüştü.

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2 milyona aldığı araziden 31,5 milyar avroluk hazine fışkırdı: Ülke ekonomisi değişti - Resim: 6

"MİLYAR DOLARLIK HAZİNE" ŞİRKETİ NEW YORK MAHKEMELERİNDE DAVALIK ETTİ

Brook Madeni, resmi olarak faaliyete geçerek sembolik ve tarihi bir dönüm noktasına ulaşmış olsa da, madenin sahibi olan Ramaco Resources şirketinin başına gelmeyen kalmadı.

New York’ta şirketin hissedarları tarafından Ramaco Resources ve kurucusu Randall Atkins’e karşı bir toplu dava açıldı.

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2 milyona aldığı araziden 31,5 milyar avroluk hazine fışkırdı: Ülke ekonomisi değişti - Resim: 7

Yatırımcılar, şirketin madendeki keşif potansiyeli, rezerv miktarı ve gelecekteki finansal beklentiler hakkında kamuoyuna ve borsaya yanıltıcı, abartılı açıklamalar yaptığını iddia ediyor. Dava dilekçesinde, madendeki çalışmaların gerçek ilerleme hızını sorgulayan teknik raporlara atıfta bulunuldu.

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