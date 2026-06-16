2 milyona aldığı araziden 31,5 milyar avroluk hazine fışkırdı: Ülke ekonomisi değişti

"MİLYAR DOLARLIK HAZİNE" ŞİRKETİ NEW YORK MAHKEMELERİNDE DAVALIK ETTİ

Brook Madeni, resmi olarak faaliyete geçerek sembolik ve tarihi bir dönüm noktasına ulaşmış olsa da, madenin sahibi olan Ramaco Resources şirketinin başına gelmeyen kalmadı.

New York’ta şirketin hissedarları tarafından Ramaco Resources ve kurucusu Randall Atkins’e karşı bir toplu dava açıldı.