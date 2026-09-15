Kaynak: ANKA

İBB davasının 81’inci duruşmasında Ekrem İmamoğlu ile Doğuş GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Akhan arasındaki diyalog dikkat çekti. Savcılığın Hatay’daki yaklaşık 190 milyon TL’lik ödeme üzerinden yönelttiği sorunun ardından söz alan İmamoğlu, ödemenin deprem sonrası geçici konut projesine verilen destek kapsamında yapıldığını belirterek Akhan’a doğrudan sordu. Akhan, İmamoğlu’nun anlattığı süreci doğruladı.

SAVCI 190 MİLYON TL’LİK ÖDEMEYİ SORDU

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İBB davasında Doğuş GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Akhan’ın sorgusu sırasında duruşma savcısı, Hatay’daki ödeme üzerinde durdu.

Savcı, yaklaşık 190 milyon TL’lik ödeme üzerinden Akhan’a her talepte bulunana bu büyüklükte ödeme yapılıp yapılmadığını sordu. Akhan ise yapılan işlerin kontrol edildiğini ve ödemelerin daha sonra gerçekleştirildiğini belirtti.

Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu söz aldı.

İMAMOĞLU AKHAN’A DOĞRUDAN SORDU

Ekrem İmamoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından İBB’nin AFAD koordinasyonunda Hatay’da görev yaptığını hatırlatarak, Doğuş Grubu’nun da İBB teknik ekipleriyle yürütülen görüşmeler sonucunda bölgede oluşturulan geçici konut projesine destek verdiğini söyledi.

Söz konusu projede yaklaşık 1500-2000 kişinin yaşadığını belirten İmamoğlu, desteğin yaklaşık 3-4 milyon dolar düzeyinde olduğunu ifade ederek Akhan’a:

“Olan budur değil mi Hüsnü Bey?” diye sordu.

Akhan’ın yanıtı ise net oldu:

“Aynen budur Sayın Başkan.”

Akhan ayrıca Doğuş Grubu’nun Hatay’da valilik, İl Özel İdaresi ve belediyelerden gelen başka taleplere de sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında destek verdiğini ifade etti.

İMAMOĞLU: DEPREM BÖLGESİNE 500 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPILDI





İmamoğlu, Akhan’ın yanıtının ardından İBB’nin deprem bölgesinde doğrudan veya dolaylı olarak yaptığı yatırımların yaklaşık 500 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Doğuş Grubu’nun söz konusu katkısının da deprem sonrasında özel sektör tarafından verilen desteklerden biri olduğunu belirten İmamoğlu, soruyu İBB’nin Hatay’daki çalışmalarının mahkeme heyeti tarafından doğru anlaşılması amacıyla yönelttiğini belirtti.



Ekrem İmamoğlu ve Hüsnü Akhan arasında geçen diyalog şu şekilde:

''Çok çok geçmiş olsun Hüsnü Bey. Ben aslında, açıklamaları yaptınız, soru da sormayacaktım ama iddia makamının 'Hatay'da her önüne gelene sizin adınıza para yollar mısınız' diye sorusuna binaen soru sormam gerekti. Çünkü anlattığınız kadarıyla Hatsu zaten Hatay'ın İSKİ'si, Hatsu işletmeleri. O dönemde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AFAD tarafından İstanbul'a gönderilen Türkiye'deki büyükşehirlerden bir tanesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Türkiye'nin en büyük belediyesi ve en büyük kamu kurumlarından bir tanesi. Birçok bakanlıktan dahi daha fazla bütçeye sahip olduğu bir durumdur. Bu meseleyi niye izah etmek durumunda kaldım? Çünkü iddia makamının, ne yazık ki cahilce ve beyanlarla dolu bu iftiranamesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne aşağılayıcı bu tutum ve tavrına binaen sizlerin de ifadelerinde muhatap olduğunuz kurumun İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğunu ve Türkiye'nin en önemli illerinde, en önemli iki tane hattı, 2017'de, yani bizim dönemimizden önce kazandığınız ihaleler sürecinde bir çok görüşmeyi yaptığınızı ve bu çerçevede hatta yine İstanbul'a örnek bir biçimde bir danışma modeliyle, Galataport ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında da muhtelif ulaşım, altyapı ve üstyapı ile ilgili çok detaylı bir protokolü hizmete kavuşturduğumuz, bir tek otoparktaki eksiklik hariç devam ediyor. Bu çerçevede bir ilişki yürüttüğümüzü ifade ettiniz diyerek sorumu soruyorum. Siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile teknik ekiplerinizin yapmış olduğu muhtelif toplantılar çerçevesinde, Türkiye'nin ne yazık ki büyük ihmallerle, 13 büyükşehrinde yaşanan ağır depremin ne yazık ki oradaki şehirlerin iyi bir altyapıya kavuşturulamaması, çeyrek yüzyıllık 1999 depreminden sonraki büyük ihmallerden dolayı, 60.000'e yakın insanımızı kaybettiğimiz bir dönemde bu yönlendirmeyle benim ziyaretimde de 1500-2000 kişinin yaşadığı ve hâlâ da yaşamın devam ettiği geçici konut projesinde, sizin de ifadenizle ben tabii rakamları hatırlamıyorum ama 3-4 milyon dolar civarında bir yatırıma destek olduğunuzu ifade ettiniz. Olan budur değil mi Hüsnü Bey?"

Hüsnü Akhan: Aynen budur Sayın Başkan. Ve bunun yanında tabii ki baktığımızda bizim diğer Hatay'da örneğin İl Özel İdaresi'nden, valilikten, belediyeden gelen birtakım talepleri de biz yine kendi sosyal sorumluluk anlayışımız çerçevesinde yerine getirdik. Evet.

Ekrem İmamoğlu: Evet. O dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sizin gibi dolaylı ya da direkt deprem bölgesine yapmış olduğu yatırım da neredeyse 500 milyon dolar civarında bir rakama ulaşmıştır. Ki bizim de kurum olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getirirken, sizin de işin içine bir 'Bizim de bu işte bir katkımız olsun' diyerek sunduğunuz bir katkı bedelidir. Ve bu şekilde süreç gelişmiştir. Bu manada hem mahkeme heyetinin bilgilenmesi hem de iddianamede lekelenmeye çalışılan İstanbullu'ya ait İBB'nin bu manadaki açıkça izahının benim tarafımdan yapılması için bu soruyu sordum. Teşekkür ederim.

Hüsnü Akhan: Ben teşekkür ederim.