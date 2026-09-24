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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 436 sanıklı İBB Davası’nın görülmesine devam ediliyor. Davanın 87’nci gününde ilk olarak kürsüye gelen isim, dün hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı duyurulan tutuksuz sanık Mithat Sinan Bolak oldu.

Ek iddianamenin hazırlanmasıyla birlikte davadaki sanık sayısı 414’ten 436’ya yükselirken, birleşen iki dosyayla birlikte tutuklu sayısının 57’ye çıktığı bildirildi.

İLK SAVUNMA MİTHAT SİNAN BOLAK’TAN

Tutuksuz sanıkların beyanlarının alındığı duruşmada ilk olarak Mithat Sinan Bolak sanık kürsüsüne çıktı.

Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in oğlu olan Bolak’ın, hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle dün gözaltına alındığı duyurulmuştu. Bolak, mahkemedeki savunmasında suçlandığı eylemde yer alan sözleşmelerde imzasının bulunmadığını, suçlamalara ilişkin bağlantısına dair somut bir delil olmadığını söyledi.

İBB'ye Dış İlişkiler için başvurduğunu, profesyonel yeterliliği nedeniyle Kültür A.Ş.'den teklif geldiğini ifade eden Mithat Sinan Bolak, "Bir süre düşündüm. Tereddüdümün nedeni daha önce kamu kurumlarıyla hiç çalışmamış olmamdı" dedi. Eski Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürü olan Bolak, amacının hiçbir zaman maaş ve yan hak olmadığını kaydetti.

'İLK UÇAKLA MAHKEMENİN HUZURUNA GELDİM'

Açılan davanın kendisinin 3 aydır vekaleten görev yaptığı döneme geldiğini kaydeden Mithat Sinan Bolak, asıl görevinin Kültür Etkinlikleri Müdürü olduğunu, bu görevi yaptığı döneme ilişkin hakkında bir suçlamanın bulunmadığını belirtti.

İBB Davası'ndan 2 yıl önce yurt dışına taşındığını belirten Bolak, tüm bilgilerini de konsolosluk ve E-Devlet üzerinden güncellediğini, söylerken, eski telefonunun kullanımda olmadığı için kendisine ulaşılamadığını belirtti.

Bolak, "Hakkımda yakalama kararı bu nedenle verilmiş. Öğrenir öğrenmez ilk uçakla mahkemenizin huzuruna geldim" dedi. Bolak'ın hakkındaki yakalama kararı da savunmasının ardından kaldırıldı.

Duruşmada tutuksuz sanıkların beyanlarının alınmasına devam ediliyor.