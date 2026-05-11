CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 77’si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın duruşması, 35’inci gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin 1 No’lu Duruşma Salonu’nda görülmeye devam ediyor.

İMAMOĞLU CASUSLUK DAVASI’NDA

İmamoğlu ve siyasal iletişim danışmanı Necati Özkan, “casusluk” iddiasıyla da tutuklu yargılandıkları davanın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki 4 No’lu Duruşma Salonu’nda yapılan ilk duruşmasına katıldıkları için bugünkü İBB Davası’na katılmadı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile diğer tutukluların katıldığı duruşmada tutuklu sanıklar salona getirildiği sırada izleyiciler, alkışlarla karşıladı.

11.45 Para hareketi soruldu

Duruşma başladı. İBB'nin tutuklu Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, gözaltına alındığında emniyette kendisine meslektaşı olan Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ile aralarındaki para alışverişinin sorulduğunu belirtti. Alpay, "Aramızda 3 yılda geçen 11 bin 60 TL hesap hareketi soruldu" dedi.