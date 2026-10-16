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Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı İBB Davası’nda ikinci celsenin 35’inci günü başladı.

Ekrem İmamoğlu’nun yaklaşık dört gün sürmesi beklenen savunması 3’üncü gününde.

Savunmasının ilk gününde söz alarak duruşma salonunun tasarımını eleştiren ve adil yargılama vurgusu yapan İmamoğlu, savunması sırasında Halk TV'ye el konulmasına tepki göstererek, "En çok takip edilen haber kanalını yok etme çabası da bir akıl tutulmasının, bir zehirlenmenin sonucudur. Kıymetli halkım çok önemlidir. Lütfen Halk TV'yi yalnız bırakmayın” dedi.

İkinci günde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasına ilişkin suçlamalar kapsamında Kılıçdaroğlu’nun tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Öğle arasının ardından savunmasına devam eden İmamoğlu, İBB iştirakleri üzerinden yöneltilen suçlamaları reddetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı İmamoğlu’nun duruşmadaki beyanları nedeniyle “kamu görevlisine aleni hakaret” iddiasıyla re'sen yeni bir soruşturma başlattı. Üçüncü gün savunması bekleniyor.

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