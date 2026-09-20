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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ceza yargılamalarında gizli tanık uygulamasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınamamasını “hukukumuz için büyük bir kazanım” olarak değerlendirdi.

“MECBUR KALINMADIKÇA BAŞVURULMAMALI”

Feti Yıldız, gizli tanık yönteminin zorunlu olmadıkça kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Yıldız, açıklamasında, “Bu yola mecbur kalınmadıkça başvurulmamalı” derken, başvurulması halinde savunma hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. MHP'li Yıldız ayrıca sanığın gizli tanığa sözlü soru sorma hakkının mutlaka tanınması gerektiğini söyledi.

“ŞÜPHE SANIK LEHİNE YORUMLANMALI”

Ceza muhakemesinde delillerin değerlendirilmesine ilişkin görüşlerini de paylaşan Yıldız, hakimin delilleri önce ayrı ayrı, ardından bütün halinde değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Yıldız, ispat ilkeleri içerisinde şüphenin sanık lehine yorumlanmasının önemine dikkat çekerek bunun suçsuzluk karinesinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

AÇIKLAMA SONRASI GÖZLER İBB DAVASINA ÇEVRİLDİ

Yıldız'ın gizli tanık açıklaması, bu uygulamanın gündeme geldiği İBB davasını da yeniden gündeme taşıdı. İBB davasında gizli tanık beyanları kamuoyunda daha önce tartışma konusu olmuştu.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 414 sanık bulunuyor; 27 Ağustos 2026 tarihli duruşma haberinde 53 sanığın tutuklu olduğu aktarılmıştı.