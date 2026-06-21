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Kaynak: ANKA

Akkuş İlgezdi, özellikle ekonomik zorluk yaşayan gençler, öğrenciler ve iş arayan vatandaşların suç örgütleri tarafından hedef alındığını belirterek, birçok kişinin dolandırıcılık şebekelerinin ağına “burs” ve “evden iş imkanı” vaadiyle çekildiğini ifade etti.

“GENÇLER SUÇUN ASIL FAİLİ DEĞİL, MAĞDURU”

İlgezdi, maddi imkânsızlıklar nedeniyle hesaplarını veya IBAN numaralarını küçük meblağlar karşılığında kullandıran binlerce kişinin ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Organize suç şebekeleri ortadan kaybolurken, gençler adli süreçlerin tek muhatabı haline geliyor” dedi.

Türk Ceza Kanunu’nun 158/1-f maddesi kapsamında bu kişilere “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla ağır ceza mahkemelerinde davalar açıldığını hatırlatan İlgezdi, gençlerin 4 ila 10 yıl arasında hapis cezalarıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

“ADALET DUYGUSU ZEDELENİYOR”

İlgezdi, mevcut uygulamaların adalet duygusunu zedelediğini belirterek, banka hesaplarına konulan blokeler ve kesilen vergi cezalarının da gençlerin ekonomik hayatını tamamen kilitlediğini söyledi.

“Suç örgütlerinin izine ulaşılamazken, gençlerin yılları ellerinden alınıyor” diyen İlgezdi, bu durumun eğitim hayatını da olumsuz etkilediğini vurguladı.

“ORTAK DEVLET STRATEJİSİ ŞART”

Dijital dolandırıcılıkla mücadelede yalnızca cezai süreçlerin yeterli olmadığını belirten İlgezdi, bankacılık güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesi, yargı süreçlerindeki sorunların giderilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini ifade etti.

İlgezdi, “Kamu yararı için bu konunun takipçisi olacağız” diyerek Meclis’e sunduğu önergenin önemine dikkat çekti.