Süper Lig’de forma giyen Emmanuel Agbadou, Yahia Fofana, Wilfried Singo ve Christ Oulai’nin de yer aldığı Fildişi Sahili, Almanya karşısında sahaya çıktı.
Galatasaraylı futbolcular Dünya Kupası’nda karşı karşıya geldi: Yıldız oyuncu sakatlandı
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci haftasında Fildişi Sahili ile Almanya karşı karşıya gelirken, Galatasaraylı Wilfried Singo yaşadığı sakatlıkla maça damga vurdu.Kaynak: Diğer
Mücadeleyi Almanya uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazanarak tamamladı.
Karşılaşmanın ilk bölümünde etkili olan Fildişi Sahili, Diomande’nin ortasında Diallo’nun şutunun döndüğü pozisyonda Kessie’nin tamamlamasıyla 1-0 öne geçti ve devreyi üstün kapattı.
İkinci yarıda dengeyi kuran Almanya, 68. dakikada Amiri’nin ortasında Undav’ın vuruşuyla skoru eşitledi.
Maçın son anlarında baskısını artıran Almanya, 90+4. dakikada Nmecha’nın pasında Undav’ın attığı golle öne geçerek sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 6’ya yükseltti. Fildişi Sahili ise 3 puanda kaldı.
Fildişi Sahili’nin önemli isimlerinden Wilfried Singo, 82. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Fildişi Sahili’nin önemli isimlerinden Wilfried Singo, 82. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Sakatlık sonrası yerde kalan Singo’nun gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken, durumunun ciddiyetine ilişkin endişeler oluştu. Oyuncunun sahayı sol arka bacağını tutarak terk ettiği dikkat çekti.
Singo’nun sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kesin sonucun yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği bildirildi.