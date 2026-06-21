Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaraylı futbolcular Dünya Kupası’nda karşı karşıya geldi: Yıldız oyuncu sakatlandı

Galatasaraylı futbolcular Dünya Kupası’nda karşı karşıya geldi: Yıldız oyuncu sakatlandı

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci haftasında Fildişi Sahili ile Almanya karşı karşıya gelirken, Galatasaraylı Wilfried Singo yaşadığı sakatlıkla maça damga vurdu.

Kaynak: Diğer
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Galatasaraylı futbolcular Dünya Kupası’nda karşı karşıya geldi: Yıldız oyuncu sakatlandı - Resim: 1

Süper Lig’de forma giyen Emmanuel Agbadou, Yahia Fofana, Wilfried Singo ve Christ Oulai’nin de yer aldığı Fildişi Sahili, Almanya karşısında sahaya çıktı.

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Galatasaraylı futbolcular Dünya Kupası’nda karşı karşıya geldi: Yıldız oyuncu sakatlandı - Resim: 2

Mücadeleyi Almanya uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazanarak tamamladı.

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Galatasaraylı futbolcular Dünya Kupası’nda karşı karşıya geldi: Yıldız oyuncu sakatlandı - Resim: 3

Karşılaşmanın ilk bölümünde etkili olan Fildişi Sahili, Diomande’nin ortasında Diallo’nun şutunun döndüğü pozisyonda Kessie’nin tamamlamasıyla 1-0 öne geçti ve devreyi üstün kapattı.

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Galatasaraylı futbolcular Dünya Kupası’nda karşı karşıya geldi: Yıldız oyuncu sakatlandı - Resim: 4

İkinci yarıda dengeyi kuran Almanya, 68. dakikada Amiri’nin ortasında Undav’ın vuruşuyla skoru eşitledi.

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Galatasaraylı futbolcular Dünya Kupası’nda karşı karşıya geldi: Yıldız oyuncu sakatlandı - Resim: 5

Maçın son anlarında baskısını artıran Almanya, 90+4. dakikada Nmecha’nın pasında Undav’ın attığı golle öne geçerek sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 6’ya yükseltti. Fildişi Sahili ise 3 puanda kaldı.

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Galatasaraylı futbolcular Dünya Kupası’nda karşı karşıya geldi: Yıldız oyuncu sakatlandı - Resim: 6

Fildişi Sahili’nin önemli isimlerinden Wilfried Singo, 82. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

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Galatasaraylı futbolcular Dünya Kupası’nda karşı karşıya geldi: Yıldız oyuncu sakatlandı - Resim: 7

Fildişi Sahili’nin önemli isimlerinden Wilfried Singo, 82. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

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Galatasaraylı futbolcular Dünya Kupası’nda karşı karşıya geldi: Yıldız oyuncu sakatlandı - Resim: 8

Sakatlık sonrası yerde kalan Singo’nun gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken, durumunun ciddiyetine ilişkin endişeler oluştu. Oyuncunun sahayı sol arka bacağını tutarak terk ettiği dikkat çekti.

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Galatasaraylı futbolcular Dünya Kupası’nda karşı karşıya geldi: Yıldız oyuncu sakatlandı - Resim: 9

Singo’nun sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kesin sonucun yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği bildirildi.

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