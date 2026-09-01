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Hyundai Motor Group, otomotiv pazarındaki güçlü dağıtım ve finansman altyapısını robotik sektörüne entegre etmek için kapsamlı bir strateji hazırladı. Şirketin Yatırımcı Günü’nde açıklamalarda bulunan Hyundai Motor Group CEO'su Jose Munoz, tüketicilerin ve işletmelerin gelecekte otomobil bayilerinden insansı veya dört ayaklı robot satın alabileceğini bildirdi.

ROBOTLARA KREDİ VE FİNANSMAN SEÇENEĞİ

Robot satışındaki en büyük engelin yüksek maliyetler olduğuna dikkat çeken şirket yetkilileri, Hyundai Capital aracılığıyla tıpkı otomobil alımlarındaki gibi kredilendirme ve finansman paketleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Hyundai’nin 2021 yılında %80 hissesini satın aldığı Boston Dynamics tarafından geliştirilen Spot robot köpeğinin bilinen son başlangıç fiyatı 74 bin 500 dolar seviyesindeyken, insansı robot Atlas'ın maliyetinin daha yüksek olacağı öngörülüyor.

2028 HEDEFİ: YILDA 30 BİN ATLAS ROBOTU

Hyundai, 2028 yılına kadar yılda 30 bin adet Atlas insansı robotu üretebilecek kapasitede bir tesis kurmayı hedefliyor. İlk etapta şirketin ABD Georgia’daki fabrikasında ve küresel üretim tesislerinde kullanılacak olan insansı robotların yanı sıra; lojistik operasyonlara odaklanan Stretch ve güvenlik/denetim görevlerinde kullanılan Spot robotlarının da pazar payının genişletilmesi planlanıyor.

OTOMOTİV DEVLERİ ARASINDA KIZIŞAN ROBOTİK REKABETİ

Endüstriyel alanda insansı robot kullanımı hız kazanırken otomotiv pazarında da rekabet kızışıyor:

Tesla: Fremont tesisini Optimus insansı robotunun üretimi için yeniden yapılandırıyor.

BMW: Test süreçlerinde 30 binden fazla BMW X3 üretimine destek sağlayan Figure 02'nin ardından yeni nesil Figure 03 robotunu test ediyor.

Mercedes-Benz: Üretim tesislerinde Apptronik imzalı Apollo robotlarını denemeyi sürdürüyor.