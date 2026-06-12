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Karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Çekya, 59. dakikada Krejci'nin kaydettiği golle öne geçti. Güney Kore ise bu gole 67. dakikada H. In-Beom'un ayağından bulduğu golle yanıt verdi.

Mücadelenin kaderini belirleyen isim Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh oldu. 69. dakikada oyuna dahil olan Güney Koreli futbolcu, 80. dakikada fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonuçla Güney Kore gruba 3 puanla başladı ve Meksika'nın ardından ikinci sıraya yükseldi. Çekya ile Güney Afrika ise ilk maçlar sonunda puanla tanışamadı.