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Kaynak: Haber Merkezi

Yemen basınının yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Husiler bugün Şebve kentinde bulunan El-Alam Askeri Eğitim Kampı'nı birkaç balistik füzeyle hedef aldı.

50'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ VE YARALANDI

Gerçekleşen saldırıda 50'den fazla kişinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Güvenlik güçlerine katılmak üzere eğitim alan yeni personelin yer aldığı kampta yaşanan saldırıdan sonra Şebve Genel Hastanesi'nin acil servisinin yaralılarla dolduğu belirtildi.

ACİL KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Yaralı kişilerin tedavisine destek olmak amacıyla vatandaşlara acilen kan bağışında bulunmaları çağrısı yapıldığı ifade edildi.

KESİN KAYIP SAYISI BİLİNMİYOR

Saldırıda yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerin kesin sayısına ilişkin yerel yönetim ve sağlık yetkililerinden henüz resmi açıklama gerçekleşirken, yaralıların hastanelere sevkinin sürdüğü belirtildi.

İÇ SAVAŞ 2014'TEN BERİ SÜRÜYOR

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.