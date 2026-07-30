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Kaynak: Haber Merkezi

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak iktidarı eleştirdi.

Türkiye’nin ABD’yi “stratejik ortak” olarak nitelendirmesine karşın Trump yönetiminin Türkiye’yi CAATSA yaptırımlarına tabi tuttuğunu belirten Baş, iki ülke arasındaki ilişkilerin Türkiye açısından “tek taraflı bir taviz süreci” şeklinde ilerlediğini savundu.

“YİNE SONUÇ YOK”

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Zirvesi’nde yaptığı açıklamaları hatırlatan Baş, Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik övgülerinin basında “zafer” başlıklarıyla yer aldığını, CAATSA yaptırımlarının kaldırılma ihtimalinden, F-35’lerden ve KAAN motoru satışından bahsediğini ancak bu ifadelerin havada kaldığını belirtti.

Baş, “Peki, sonuç? Yine sonuç yok! ABD, bırakın yaptırımların kaldırılmasını, hazır giyimde yüzde 12,5 oranında ek vergi getirdiği ülkelerin arasına Türkiye'yi de dâhil etti.” Dedi.

“ABD, ülkemizi bölgedeki çıkarları için bir aparat olarak görmektedir” diyen BTP Lideri Baş sosyal medya hesabında paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“ABD'nin bölgede bir tane stratejik ortağı vardır; o da İsrail'dir. İsrail'in çıkarları, ABD'nin kendi çıkarlarından bile önceliklidir. Türkiye konusunda da İsrail ne derse, ABD onu yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir.

Amaç, bölgeyi bu iki ülkenin çıkarlarına göre dizayn etmektir. Gazze'den İran'a kadar yaşananlar ne yazık ki bu durumun kanıtıdır. Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye'nin bu kötü gidişatını değiştirecek olan partidir. Ekonomi başta olmak üzere, gerçek anlamda bağımsız bir Türkiye ancak Bağımsız Türkiye Partisi iktidarı ile mümkün olabilecektir.”