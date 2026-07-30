SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Anne ve baba hangi durumda ölüm aylığı alabilir?

Erdursun, Dünya gazetesinde kaleme aldığı yazısında "Pek çok kişi, sigorta­lı çocuğunu kaybe­den anne ve babanın doğrudan ölüm aylığı alabileceğini düşün­se de, 5510 sayılı Sosyal Sigorta­lar ve Genel Sağlık Sigortası Ka­nunu bu konuda oldukça ayrıntılı koşullar öngörüyor.

Çocuklar ve dul eş için uygula­nan kurallar ile anne ve baba için getirilen düzenlemeler birbirin­den farklı. Bu nedenle her baş­vurunun kendi özel şartları çer­çevesinde değerlendirilmesi ge­rekiyor" dedi.