Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Anne ve baba hangi durumda ölüm aylığı alabilir?

SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Anne ve baba hangi durumda ölüm aylığı alabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, ölüm aylığı bağlatma sürecinde anne ve babaların hak kazanma koşullarıyla ilgili en az bilinen ve sıkça yanlış bilinen detayları açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Anne ve baba hangi durumda ölüm aylığı alabilir? - Resim: 1

SGK uzmanı Özgür Erdursun ölüm aylığında en az bilinen ve en fazla yanlış anlaşılan konuların başında gelen; anne ve babanın ölüm aylığından yararlanma şartlarını açıkladı.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Anne ve baba hangi durumda ölüm aylığı alabilir? - Resim: 2

Erdursun, Dünya gazetesinde kaleme aldığı yazısında "Pek çok kişi, sigorta­lı çocuğunu kaybe­den anne ve babanın doğrudan ölüm aylığı alabileceğini düşün­se de, 5510 sayılı Sosyal Sigorta­lar ve Genel Sağlık Sigortası Ka­nunu bu konuda oldukça ayrıntılı koşullar öngörüyor.

Çocuklar ve dul eş için uygula­nan kurallar ile anne ve baba için getirilen düzenlemeler birbirin­den farklı. Bu nedenle her baş­vurunun kendi özel şartları çer­çevesinde değerlendirilmesi ge­rekiyor" dedi.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Anne ve baba hangi durumda ölüm aylığı alabilir? - Resim: 3

Anne ve babanın her zaman ölüm aylığı alamadığını belirten Erdursun, uygulamada en sık karşılaşı­lan yanlışlardan birinin "Sigorta­lı evladım vefat etti, bu nedenle bana mutlaka ölüm aylığı bağla­nır." düşüncesi olduğunu vurguladı.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Anne ve baba hangi durumda ölüm aylığı alabilir? - Resim: 4

Oysa anne ve babaya ölüm aylığı bağlanabil­mesi için yalnızca sigortalı çocu­ğun vefat etmiş olmasının yeterli olmadığını vurgulayan Erdursun, "Kanun, öncelikle dul eş ve çocukları koruma altına alıyor. Anne ve babanın hak sahipliği ise belirli koşulların gerçekleşmesi­ne bağlı olarak doğuyor." dedi.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Anne ve baba hangi durumda ölüm aylığı alabilir? - Resim: 5

Bu nedenle her başvurunun olum­lu sonuçlanmayabildiğini belirten Erdursun'un ilgili yazısı şöyle:

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Anne ve baba hangi durumda ölüm aylığı alabilir? - Resim: 6

"ARTAN HİSSE" ŞARTI NEDEN ÖNEMLİ?

5510 sayılı Kanun’un en önem­li düzenlemelerinden biri “artan hisse” uygulamasıdır.

Sigortalının eşi ve çocukları­na bağlanan ölüm aylıkları son­rasında, aylık bağlanabilecek bir pay kalması halinde anne ve baba da bu haktan yararlanabiliyor.

Başka bir ifadeyle, eş ve ço­cukların hak sahipliği nedeniyle ölüm aylığının tamamı kullanıl­mışsa, 65 yaşın altındaki anne ve baba için kural olarak ölüm aylığı bağlanmıyor.

Bu nedenle SGK’nın yaptığı değerlendirmelerde, dosyada ar­tan hisse bulunup bulunmadığı öncelikle inceleniyor.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Anne ve baba hangi durumda ölüm aylığı alabilir? - Resim: 7

GELİR DURUMU DİKKATE ALINIYOR
Anne ve babanın ölüm aylı­ğı alabilmesi için yalnızca artan hisse bulunması yeterli değil.

Kanun, anne ve babanın eko­nomik durumunu da dikkate alı­yor. Buna göre, anne ve babanın her türlü kazanç ve irattan elde ettikleri gelirlerin, yürürlükteki asgari ücretin net tutarının altın­da olması gerekiyor. Ayrıca diğer çocuklarından dolayı gelir veya aylık almamaları da aranan şart­lar arasında yer alıyor. Dolayısıy­la SGK, yalnızca aile bağını değil, ekonomik koşulları da birlikte değerlendiriyor.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Anne ve baba hangi durumda ölüm aylığı alabilir? - Resim: 8

65 YAŞINI DOLDURAN ANNE VE BABALAR İÇİN FARKLI UYGULAMA

Kanun, ileri yaştaki anne ve ba­balar için önemli bir istisna geti­riyor. Anne veya babanın 65 yaşı­nı doldurmuş olması halinde, di­ğer şartların sağlanması kaydıyla “artan hisse” şartı aranmıyor.

Bu düzenleme, ileri yaşta gelir elde etme imkânı azalan anne ve babaların sosyal güvenlik bakı­mından korunmasını amaçlıyor. Ancak bu durumda da gelir duru­mu ve diğer hak sahipliği şartları önemini koruyor.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Anne ve baba hangi durumda ölüm aylığı alabilir? - Resim: 9

BAŞVURUDA EN ÇOK YAPILAN YANLIŞLAR

Anne ve babanın ölüm aylığı başvurularında en sık karşılaşı­lan hatalar şunlar oluyor:

-Sigortalı çocuğun vefat et­mesinin tek başına yeterli oldu­ğunu düşünmek.

-Diğer çocuklardan alınan gelir veya aylıkların dikkate alın­madığını sanmak.

-Gelir durumunun SGK tara­fından araştırılmayacağını zan­netmek.

-65 yaş üzerindeki uygulama­nın tüm şartları ortadan kaldır­dığını düşünmek.

Oysa her başvuruda hem hak sahipliği hem de gelir ve sosyal güvenlik durumu ayrıntılı olarak inceleniyor.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Anne ve baba hangi durumda ölüm aylığı alabilir? - Resim: 10

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Anne ve babanın ölüm aylı­ğı talebinde bulunabilmesi için SGK’ya yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru sırasında Ku­rum, hak sahipliğinin yanı sıra gelir durumu ve diğer sosyal gü­venlik kayıtlarını da değerlendi­riyor. Gerekli görülmesi halinde ilave bilgi ve belge talep edilebi­liyor. Bu nedenle başvurunun ek­siksiz yapılması ve istenen bel­gelerin süresi içinde Kuruma su­nulması büyük önem taşıyor.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Anne ve baba hangi durumda ölüm aylığı alabilir? - Resim: 11

HER DOSYA FARKLI SONUÇ DOĞURABİLİR

Uygulamada aynı özelliklere sahip gibi görünen iki dosyada farklı kararlarla karşılaşılabili­yor. Bunun nedeni, ölüm aylığın­da hak sahipliği değerlendirme­sinin yalnızca tek bir kritere göre yapılmaması.

Sigortalının çalışma statüsü, geride kalan hak sahiplerinin sa­yısı, gelir durumu, yaş, sosyal gü­venlik kayıtları ve dosyanın tüm özellikleri birlikte değerlendiri­liyor. Bu nedenle başka bir dosya­da uygulanan sonucun, her olay için aynı şekilde uygulanacağını düşünmek doğru değil.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Anne ve baba hangi durumda ölüm aylığı alabilir? - Resim: 12

SONUÇ:
Anne ve babaya ölüm aylı­ğı bağlanması, sosyal güvenlik mevzuatındaki en teknik düzen­lemelerden biri olarak öne çıkı­yor. Özellikle “artan hisse”, gelir şartı ve 65 yaş uygulaması birlik­te değerlendirildiğinde, her baş­vurunun kendi koşulları içinde incelenmesi gerekiyor.

Bu nedenle hak kaybı yaşan­maması için başvuru öncesinde şartların dikkatle değerlendiril­mesi, tereddüt yaşanan durum­larda ise SGK’dan veya sosyal gü­venlik alanında uzman kişiler­den bilgi alınması önem taşıyor.

Gelecek ve bu serinin son ya­zısında, ölüm aylığının hangi du­rumlarda kesildiğini, SGK’nın hangi hallerde yapılan ödemele­ri geri istediğini ve hak sahipleri­nin en sık yaptığı hataları ele ala­cağız.

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