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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Hürriyetçi Eğitim Sen Bilecik İl Temsilcisi Cihan Muhammet Işık, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırının ardından açıklama yaparak okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Saldırıda yaralanan öğrencilere geçmiş olsun dileklerini ileten Işık, “Öğrencilerimizin ailelerine, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun. Okullarımız, çocuklarımızın ve eğitim çalışanlarımızın kendilerini güvende hissetmeleri gereken yerlerdir” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayın okullardaki güvenlik önlemlerinin yeniden ele alınmasının önemini ortaya koyduğunu belirten Işık, okul giriş ve çıkışları ile çevre güvenliğinin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Güvenlik personeline ihtiyaç duyulan okulların da belirlenmesini isteyen Işık, özellikle riskin yüksek olduğu eğitim kurumlarında okul yönetimleri ve eğitim çalışanlarının görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Şiddet ve akran zorbalığıyla mücadelenin yalnızca eğitim kurumlarının sorumluluğunda değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Işık, “Millî Eğitim Bakanlığının yanı sıra ilgili kamu kurumlarının koordineli şekilde hareket etmesi; çocuklarımızın okulda, sokakta ve dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere karşı önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi gerekmektedir” dedi.

Hürriyetçi Eğitim Sen olarak konunun takipçisi olacaklarını belirten Işık, “Öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarımızın güvenliğini ilgilendiren konuların takipçisi olmaya, çözüm önerileri sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cihan Muhammet Işık, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesini temenni ederek yaralanan öğrencilere acil şifalar, ailelerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.