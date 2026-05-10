Alman Havalimanları Birliği, küresel enerji krizinin havacılık sektöründe ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Birlik, jet yakıtı tedarikinde yaşanan sorunların uçuş iptallerine ve bilet fiyatlarında büyük artışlara yol açabileceğini açıkladı.

ADV Üst Yöneticisi Ralph Beisel, özellikle düşük maliyetli havayolu şirketleri ile daha az yoğun kullanılan turistik rotalarda yeni iptal dalgalarının gündeme gelebileceğini söyledi.

Beisel, en kötü senaryoda bazı havalimanlarında kapasitenin yüzde 10’a kadar düşebileceğini belirterek, bunun yaklaşık 20 milyon yolcuyu etkileyebileceğini ifade etti.

Kerosen fiyatları iki katına çıktı

Sektördeki krizin temel nedeninin, İran’daki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol sevkiyatlarının aksaması olduğu belirtildi. Jet yakıtı fiyatlarının son iki aydır savaş öncesi seviyelerin iki katında seyrettiği kaydedildi.

Artan maliyetlerin havayolu şirketlerini zor durumda bıraktığını ifade eden Beisel, mevcut fiyatlarla birçok uçuşun ekonomik olarak sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Uzmanlar, süreç devam ederse bazı uçuş hatlarının tamamen durdurulabileceği, mevcut seferlerin azaltılabileceği ve bilet fiyatlarının daha da yükselebileceği görüşünde.