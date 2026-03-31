ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş 32 gündür devam ediyor. Savaşın ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump son açıklamasında İran’a Hürmüz Boğazı konusunda tehdit dolu sözler söyledi. Trump, Boğaz’ın açılmaması durumunda petrol kuyularına ve Hark Adası’na saldıracaklarını ve ‘yok edeceklerini’ söyledi.

Trump, Hürmüz Boğazı’nın açılması için İran’a baskı yaparken NATO’nun da devreye girmesi için çağrı yaptı. Ancak NATO ‘Bu bizim savaşımız değil’ mesajı verdi.

ABD basını bir süredir İran’a kara operasyonu için hazırlıklar yapıldığını yazarken yaklaşık 10 bin askerin bölgeye gönderileceğini belirtti.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Trump Hürmüz Boğazı ve savaşın gidişatı konusunda geri adım attı.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre; Trump’ın danışmanlarına Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran’a karşı yürütülen askeri harekatı sonlandırmaya hazır olduğunu söylediği bildirildi.



Trump yönetiminin, boğazın derhal yeniden açılmasına yönelik bir operasyonun çatışmayı planlanan 4 ila 6 haftalık sürenin ötesine taşıyacağı sonucuna vardığı aktarıldı. Washington’un bunun yerine, Hürmüz Boğazı konusunda Tahran’a diplomatik baskı uygularken, diğer yandan İran’ın deniz kuvvetlerini ve füze kapasitesini saf dışı bırakmak gibi temel hedeflere ulaşmayı planladığı kaydedildi.



Diplomasinin başarısız olması halinde Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusundaki çabalara Avrupa ve Körfez ülkelerinin öncülük etmesini istemeyi planladığı aktarıldı. Trump'ın tercih edebileceği askeri seçeneklerin de bulunduğu, ancak bunların şimdilik öncelik olmadığı vurgulandı.