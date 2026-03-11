Orta Doğu’da gerilim Hürmüz Boğazı çevresinde yeniden yükseldi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre İran’ın boğaza yaklaşık bir düzine deniz mayını yerleştirdiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise söz konusu iddiaları reddederek İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın yerleştirmediğini savundu. Trump, bölgede güçlü güvenlik önlemleri alındığını belirterek petrol şirketlerinin Hürmüz Boğazı’nı kullanmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi, ülkenin sualtından fırlatılabilen füze sistemlerine sahip olduğunu açıkladı. Fadavi, bu füzelerin saniyede yaklaşık 100 metre hızla ilerleyebildiğini ve gerekmesi halinde kullanılabileceğini ifade etti.

ABD’DEN SİVİLLERE UYARI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı boyunca İran tarafından kullanılan limanlara ilişkin dikkat çeken bir uyarı yayımladı.

CENTCOM açıklamasında, İran’ın bazı sivil limanları askeri faaliyetler için kullandığı iddia edilerek sivillerin bu tesislerden uzak durması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, askeri amaçlarla kullanılan sivil limanların uluslararası hukuk çerçevesinde meşru askeri hedef haline gelebileceği ifade edilirken, ABD güçlerinin sivillere zarar vermemek için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceği vurgulandı.