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Kaynak: AA

Küresel ticaret açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndan, ABD/İsrail-İran Savaşı’nın başladığı 28 Şubat’tan önce günlük ortalama 130 gemi geçişi gerçekleşiyordu.

Savaşın başladığı gün (28 Şubat) gemi geçişleri 78’e geriledi ve bu tarihten itibaren savaş öncesi seviyenin yüzde 90 altına kadar düştü.

ABD ile İran arasında 14 Haziran’da savaşın sona erdirilmesi ve sorunların müzakere yoluyla çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata varıldı. Bu mutabakatın 18 Haziran’da imzalanarak yürürlüğe girmesinin ardından Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiği yeniden artış göstermeye başladı.

AA muhabirinin, veri analitik şirketi Kpler verilerinden derlediği bilgilere göre, Hürmüz Boğazı’nda 24 Haziran’da 70 ticari gemi geçişiyle 28 Şubat’tan bu yana görülen en yüksek günlük trafik kaydedildi. Gemi geçişleri günlük bazda yüzde 100’ün üzerinde arttı.

Ağırlıklı olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak ve İran limanlarından hareket eden ve en az 11 milyon varil ham petrol taşıyan süper tankerler de dün boğazdan geçen gemiler arasında yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Yunanistan’a ham petrol tankeri yola çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri’nden yaklaşık 1 milyon varil ham petrol taşıyan Yunanistan bayraklı Prudent Warrior tankeri Yunanistan’a doğru ilerliyor. Savaşın başından bu yana Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerin büyük kısmının Asya ve bazı Afrika ülkelerine gittiği dikkate alındığında, Yunanistan savaş sonrası ilk sevkiyat gerçekleştiren Batılı ülkelerden biri oldu.

Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri’nden yüklü ve 1,8 milyon varilin üzerinde kirli petrol ürünü taşıyan iki tanker ile Kuveyt’ten 500 bin varil temiz petrol ürünü taşıyan bir başka tanker de 24 Haziran’da Hürmüz Boğazı’ndan geçti.

Boğazdan dün geçen diğer gemiler arasında kuru yük, LPG, tahıl ve gübre taşıyan gemiler de yer aldı.

Savaş öncesinde Hürmüz Boğazı’ndan günlük yaklaşık 15 milyon varil ham petrol ve 5 milyon varil petrol ürünü olmak üzere toplamda 20 milyona yakın petrol sevkiyatı gerçekleştiriliyordu.