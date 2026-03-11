Hürmüz Boğazı yakınlarında seyreden bir konteyner gemisi, henüz belirlenemeyen bir cismin isabet etmesi sonucu hasar gördü. Olay sonrası gemide yangın çıktığı bildirildi.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO) tarafından yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ras el-Hayme kentinin yaklaşık 25 deniz mili kuzeybatısında bulunan bir kargo gemisine “bilinmeyen bir cisim” çarptı.

MÜRETTEBATTA CAN KAYBI YOK

Geminin kaptanının yaptığı ilk bildirimde, isabet eden cismin gemide hasara yol açtığı ancak mürettebat arasında ölü ya da yaralı bulunmadığı ifade edildi. Olayın ardından gemide çıkan yangına müdahale edildiği öğrenildi.

Yetkililer, konteyner gemisinde meydana gelen hasarın boyutunun belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı.

Bölgede gerilim, İran’ın ABD ve İsrail’in saldırılarıyla bağlantılı olduğunu belirttiği ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini kısıtlamasının ardından artmıştı. Olayın bu gerilimle bağlantılı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.