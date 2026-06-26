Kaynak: AA

ABD ve İran’ın imzaladığı mutabakatla birlikte Hürmüz Boğazı ticari gemi geçişlerine yeniden açıldı. Boğazın açılması ile birlikte aralarında petrol tankerlerinin de olduğu çok sayıda gemi geçiş yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bölgedeki Türk gemilerinin son durumunu açıkladı. Uraloğlu, bugün itibariyle bölgedeki tüm Türk gemilerinin geçiş yaptığını söyledi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ilk andan itibaren anbean takip ediyor, ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde hareket ediyoruz. 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır. Toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır. Bölgede bulunan 3 Türk sahipli gemimiz Körfez içerisinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü için ayrılış talep etmemiştir. Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personelimiz bulunmaktadır. Basra Körfezi'nden anlık ayrılma talebi olan herhangi bir gemimiz yoktur. Vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin güvenliği için süreci hassasiyetle takip etmeyi sürdürüyoruz."