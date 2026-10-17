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İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında birbirinden önemli karşılaşmalar oynandı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fulham deplasmanından puansız ayrılırken Chelsea, Liverpool ve Manchester City rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

HULL CITY'NİN GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Premier Lig'in 7. haftasında Hull City, deplasmanda Fulham'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, aradığı golü 33. dakikada Alex Iwobi ile buldu. Sander Berge'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Iwobi'nin yerden şutunda kaleci Konstantinos Tzolakis'in müdahalesi yetersiz kaldı ve top ağlara gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fulham, Joshua King ve Iwobi ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Ev sahibi ekipte Gonzalo Garcia'nın 74. dakikadaki kafa vuruşu ise üst direkten döndü.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Fulham, bu sezon Premier Lig'deki ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltti.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Hull City ise 9 puanda kaldı.

CHELSEA PEDRO NETO İLE KAZANDI

Milli maç arasının ardından Bournemouth'u 5-1 mağlup eden Chelsea, Everton deplasmanından da galibiyetle ayrıldı.

Londra temsilcisi, Pedro Neto'nun 46 ve 90. dakikalarda kaydettiği gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Chelsea, bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken Everton 10 puanda kaldı ve sezonun ilk yenilgisini yaşadı.

Londra ekibi ayrıca ocak ayından bu yana ilk kez bir Premier Lig maçını gol yemeden tamamladı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında ise korkutan bir sakatlık yaşandı.

Hava topu mücadelesinde Jarrad Branthwaite ile çarpışan Chelsea kalecisi Emiliano Martinez, sedyeyle saha kenarına taşındı ve kontroller için hastaneye götürüldü.

LIVERPOOL BRENTFORD DEPLASMANINDA GERİDEN GELDİ

Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Brentford'u 2-1 mağlup ederek haftayı üç puanla tamamladı.

Ev sahibi ekip, 44. dakikada Keane Lewis-Potter'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İlk bir saatlik bölümde isabetli şut üretmekte zorlanan Liverpool, 62. dakikada Victor Munoz'un golüyle eşitliği sağladı. Konuk ekip, 70. dakikada Alexander Isak'ın kaydettiği golle öne geçerek karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Brentford'da Yegor Yarmolyuk ve Vitaly Janelt kırmızı kart görürken ev sahibi ekip bu sezon ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

Liverpool puanını 12'ye yükseltirken Brentford 10 puanda kaldı.

MANCHESTER CITY 7'DE 7 YAPTI

Premier Lig lideri Manchester City, sahasında ağırladığı Ipswich Town'ı 3-2 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Manchester ekibinin gollerini 19. dakikada Phil Foden, 34 ve 69. dakikalarda ise Erling Haaland kaydetti.

Konuk Ipswich Town'ın golleri 21. dakikada Daizen Maeda ve 90. dakikada penaltıdan Zian Flemming'den geldi.

Everton ve Brentford'un haftayı mağlubiyetle kapatmasının ardından Manchester City, Premier Lig'de namağlup kalan tek takım oldu.

Oynadığı 7 maçın tamamını kazanan Manchester City, 21 puanla liderliğini sürdürdü. Ipswich Town ise 9 puanda kaldı.

MANZAMBI NEWCASTLE UNITED'I YIKTI

Hafta için Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı 6-0'lık farklı bir galibiyete imza atan Aston Villa yükselen formunu Newcastle United deplasmanında da sürdürdü. Manzambi'nin 36'ıncı dakikada kaydettiği golle sonuca giden Birmingham ekibi puanını 8'e yükselterek Newcastle United ile eşitledi.

PREMIER LİG'DE GÜNÜN SONUÇLARI

Fulham - Hull City 1-0

Everton - Chelsea 0-2

Brentford - Liverpool 1-2

Manchester City - Ipswich Town 3-2

Newcastle United 0-1 Aston Villa