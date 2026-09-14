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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Barosu tarafından düzenlenen "Adam Öldürmeye Teşebbüs, Adam Öldürme Suçu, Uyuşturucu Suçları, Cinsel Suçlar ve Israrlı Takip Suçu" konulu seminer, Türkiye'nin önde gelen yargı mensupları ve hukuk akademisyenlerini Aksaray'da bir araya getirdi. Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün, seminerin ardından katkı sunan tüm konuşmacılara, Türkiye Barolar Birliği yönetimine ve yoğun katılım gösteren meslektaşlarına teşekkür etti.

CEZA HUKUKUNUN ÖNEMLİ İSİMLERİ AKSARAY'DA BULUŞTU

Aksaray Barosu, ceza hukuku alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı kapsamlı bir seminere ev sahipliği yaptı. Hukuk camiasının yoğun ilgi gösterdiği programda, uygulamada sıkça karşılaşılan suç tipleri, Yargıtay kararları ışığında değerlendirilirken, katılımcılar hem teorik hem de uygulamaya yönelik önemli bilgiler edinme fırsatı buldu.

Seminer boyunca, adam öldürmeye teşebbüs, adam öldürme suçu, uyuşturucu suçları, cinsel suçlar ve ısrarlı takip suçu başlıkları ayrıntılı şekilde ele alındı. Son yıllarda yasal düzenlemeler ve yüksek yargı kararlarıyla sıkça gündeme gelen bu suç tipleri hakkında yapılan değerlendirmeler, avukatlar açısından önemli bir mesleki gelişim platformu oluşturdu.

YARGITAY ÜYELERİ BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise Türkiye'nin yüksek yargı organlarında görev yapan deneyimli isimlerin seminere konuşmacı olarak katılması oldu.

Seminerde bilgi ve tecrübelerini paylaşan isimler şunlar oldu:

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Üyesi Bayazıt Aköz

Yargıtay 2. Ceza Dairesi Üyesi Serdar Çoşkun

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Can Korkarer

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi Başkanı Ramazan Kanmaz

Konuşmacılar, özellikle Yargıtay içtihatları doğrultusunda ceza hukukunda yaşanan değişimler, uygulamadaki farklılıklar ve dikkat edilmesi gereken hukuki hususlar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

AKADEMİSYENLERDEN BİLİMSEL PERSPEKTİF

Seminer yalnızca uygulamaya yönelik değerlendirmelerle sınırlı kalmadı. Alanında uzman akademisyenler de ceza hukukunun teorik boyutuna ilişkin önemli sunumlar gerçekleştirdi.

Programa katkı sunan akademisyenler arasında;

Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız

Prof. Dr. Olgun Demirmençi

Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner

Doç. Dr. Yaprak Önran

yer aldı.

Akademisyenler, özellikle suç tiplerinin hukuki unsurları, güncel mevzuat değişiklikleri ve yargısal uygulamaların bilimsel değerlendirmeleri üzerine katılımcılarla bilgi paylaşımında bulundu.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NDEN GÜÇLÜ DESTEK

Seminerin düzenlenmesinde Türkiye Barolar Birliği'nin de önemli katkı sunduğu vurgulandı.

Aksaray Barosu Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün, organizasyonun hayata geçirilmesinde büyük emek veren;

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan

TBB Başkan Yardımcısı Av. Bahar Gültekin Candemir

TBB Saymanı ve Aksaray Barosu Delegesi Av. Erhan Toprak

başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Düzgün, Türkiye Barolar Birliği'nin meslek içi eğitim faaliyetlerine verdiği desteğin avukatların mesleki gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

BARO BAŞKANI DÜZGÜN'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Seminerin ardından değerlendirmelerde bulunan Aksaray Barosu Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün, programa katkı sağlayan tüm konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ederek şu mesajı verdi:

"Aksaray Barosu olarak düzenlediğimiz seminerde bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşan kıymetli Yargıtay üyelerimize, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanımıza, değerli akademisyenlerimize, Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Sayın Erinç Sağkan'a, Başkan Yardımcımız Sayın Bahar Gültekin Candemir'e, TBB Saymanı ve Baromuz Delegesi Sayın Erhan Toprak'a, yönetim kurulu üyelerimize ve seminere yoğun katılım sağlayan tüm değerli meslektaşlarıma Aksaray Barosu ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

MESLEK İÇİ EĞİTİME VURGU

Aksaray Barosu'nun düzenlediği seminer, meslek içi eğitim faaliyetlerinin hukuk camiasındaki önemini bir kez daha ortaya koydu.

Hukukun sürekli gelişen ve değişen yapısı karşısında güncel içtihatların yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekilirken, bu tür eğitim programlarının avukatların mesleki donanımını artırmasının yanı sıra adalet hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine de katkı sunduğu ifade edildi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen seminer, Aksaray'da hukuk dünyasını buluşturan önemli organizasyonlardan biri olarak değerlendirilirken, benzer eğitim programlarının önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.