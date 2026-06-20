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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nun kritik maçında Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi.

Houston'da oynanan mücadelede rakibine büyük üstünlük kuran Hollanda, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılarak grup liderliğine yükseldi.

BROBBEY PERDEYİ ERKEN AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Hollanda, henüz 5. dakikada öne geçti.

Cody Gakpo'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Brian Brobbey topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

17. dakikada bu kez Denzel Dumfries'in yerden ortasına dokunan Brobbey, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.

İSVEÇ'İN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

İki farklı geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan İsveç, farkı azaltmak için baskısını artırdı.

Ancak Gustaf Lagerbielke'nin ağlara gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı ve ilk yarı Hollanda'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GAKPO MAÇIN FİŞİNİ ÇEKTİ

İkinci yarıya da etkili başlayan Hollanda'da sahneye bu kez Cody Gakpo çıktı.

47. dakikada yakın mesafeden fileleri havalandıran yıldız futbolcu farkı üçe çıkarırken, 54. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle skoru 4-0 yaptı.

Turnuvadaki etkili performansını sürdüren Gakpo böylece Dünya Kupaları'ndaki gol sayısını beşe yükseltti.

ELANGA UMUTLANDIRDI, SUMMERVILLE NOKTAYI KOYDU

İsveç adına oyuna sonradan dahil olan Anthony Elanga, 59. dakikada attığı golle farkı üçe indirdi ve takımına umut verdi.

Ancak son bölüme skorda üstünlüğünü koruyan Hollanda'da Crysencio Summerville, 89. dakikada attığı golle skoru tayin etti.