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Hollanda Milli Takımı'nda Xavi dönemi başlarken teknik direktör arayışının perde arkasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ronald Koeman'ın yerine göreve getirilen Xavi'nin ilk basın toplantısında konuşan Hollanda Futbol Federasyonu Sportif Direktörü Nigel de Jong, teknik direktörlük görevi için ilk hedeflerinin Pep Guardiola olduğunu açıkladı.

İLK TERCİH GUARDIOLA'YDI

Nigel de Jong, Hollanda'nın teknik direktör arayışında öncelikle dünyaca ünlü İspanyol çalıştırıcıyla ilgilendiğini belirtti.

De Jong, "İlk tercihimiz Pep Guardiola'ydı ancak kendisi bir yıl izin yapmak istedi" ifadelerini kullanarak görüşmelerin neden sonuçlanmadığını açıkladı.

XAVI ALTERNATİFLER ARASINDAYDI

Hollanda'nın teknik direktörlük için oluşturduğu listede alternatifler arasında yer alan Xavi süreç sonunda göreve getirilen isim oldu.

Barcelona'daki futbolculuk döneminde Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşayan Xavi'nin Hollanda Milli Takımı'nın başında nasıl bir dönem geçireceği şimdiden merak konusu oldu.