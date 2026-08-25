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Barcelona 22 yaşındaki Marc Casado'yu yaz transfer döneminin başından itibaren elden çıkarmak için uygun bir teklif bekliyor. Ancak Jorge Mendes'in kulüp aradığı genç oyuncuyla ilgili şu ana kadar ciddi bir gelişme yaşanmadı.

BARCELONA YAKLAŞIK 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Katalan ekibinin transfer döneminin başındaki bonservis isteğinde indirime gittiği ve Casado'yu yaklaşık 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satmaya hazır olduğu ifade edildi.

MARCA: 'TÜRKİYE'DEN BEŞİKTAŞ VE BİR TAKIM DAHA İLGİLENİYOR'

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Casado'nun transferi için son günlerde Türkiye'den Beşiktaş ile birlikte bir takımın daha fiyat soruşturmasında bulundu.

Öte yandan İngiltere Premier Lig'den Nottingham Forest ve Sunderland'in yanı sıra Suudi Arabistan'dan Al-Hilal'in de Casado ile yakından ilgilendiği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 34 maçta bin 397 dakika süre alan Casado 1 asist yaptı. İspanyol oyuncunun piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.