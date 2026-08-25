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Kaynak: Haber Merkezi

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki madenlerde aylardır ödenmeyen ücret, kıdem tazminatı ve sigorta alacakları için Ankara’ya gelen işçilerin eylemi 16’ncı gününde devam ediyor.

Madenciler, gece boyunca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bekleyişlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

MADENCİLERE POLİS MÜDAHALESİ

Madencilerin bakanlık önündeki bekleyişi sürerken polis ekipleri müdahalede bulundu.

Müdahale sırasında aralarında Bağımsız Maden İş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu’nun da olduğu madenciler gözaltına alındı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Toplam gözaltı sayısının Başaran Aksu dahil 4 olduğu bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında bir sendika yöneticisi ve iki madencinin de bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan gözaltı anları, sendikanın sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

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