Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz’ün 100 bin euroluk donanma ziyareti tartışma yarattı.

ÖZEL JET KİRALANDI

Dilan Yeşilgöz'ün Akdeniz'e gerçekleştirdiği ziyarette özel jet kiralaması, tartışmaların odak noktası oldu. RTL televizyonunun aktardığına göre ziyaretin toplam maliyeti 92 bin 997 euro olarak hesaplandı. Dokuz kişilik heyetin yer aldığı uçuşta kişi başına düşen maliyetin ise 10 bin 333 euro olduğu belirtildi.

"EN PAHALI INSTAGRAM VIDEOSU"

Yeşil Sol – İşçi Partisi (GL-PvdA) milletvekili Kati Piri, konuyu meclis gündemine taşıdı. Piri, sosyal medyada paylaşılan görüntülere gönderme yaparak ziyaretin “muhtemelen bir Hollandalı siyasetçinin şimdiye kadarki en pahalı Instagram videosu” olduğunu belirtti.

Koalisyon ortaklarından Hristiyan Demokrat Parti (CDA) lideri Henri Bontenbal da harcamayı yüksek bulduğunu belirterek kendisinin böyle bir yöntemi tercih etmeyeceğini ifade etti.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ise ülkede birçok vatandaşın ekonomik sıkıntı yaşadığına dikkat çekerek hükümetin kamu harcamalarında daha dikkatli davranması gerektiğini savundu. Sosyalist Parti de hükümetin sağlık ve sosyal alanlarda kesintilere gittiği bir dönemde böyle bir harcamanın anlaşılması güç olduğunu dile getirdi.

BAKANLIKTAN SAVUNMA

Hollanda Savunma Bakanlığı ise eleştirilere yanıt vererek, yurtdışında görev yapan askeri birliklerin bakanlar ve üst düzey komutanlar tarafından ziyaret edilmesinin yaygın bir uygulama olduğunu ve söz konusu ziyaretin de bu çerçevede planlandığını açıkladı. Yeşilgöz daha önce de Hollanda donanmasına ait Zr. Ms. Evertsen fırkateyninin Doğu Akdeniz’e gönderilmesi kararı nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu