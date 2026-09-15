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Kaynak: Haber Merkezi

Sabah saatlerinde raylara nesne bırakılması , Hollanda’nın orta ve kuzey kesimlerinde tren ulaşımını sekteye uğrattı.

Demir yolu altyapısının işletilmesinden sorumlu ProRail, yaşanan olayların sabotaj ihtimali taşıdığını bildirdi.

ProRail’in açıklamasına göre raylara bırakılan nesneler, demir yolu ağında çeşitli arızalara neden oldu. Bazı hemzemin geçitlerin de olaylardan etkilenmesi sonucu kara trafiği de aynı şekilde aksadı.

Ekiplerin raylara bırakılan nesneleri kaldırmak ve ulaşımın güvenli şekilde yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Tren seferlerinin ne zaman normale döneceğine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.