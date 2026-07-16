Kaynak: İHA

Hollanda'da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası ve beraberinde gelen kuraklık, ülkeyi ciddi bir su krizinin eşiğine getirdi. Hollanda Altyapı ve Su Kaynakları Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, kuraklığın derinleşmesiyle birlikte su kaynaklarının hızla azaldığı, buna karşın su tüketiminin ise ciddi oranda arttığı vurgulandı.

Bakanlık, nehirlerin akış hızının tarihi açıdan en düşük seviyelere gerilediğini belirterek şu detayları paylaştı:

"Sıcak yaz nedeniyle su talebi yüksek. Bu durumun önümüzdeki haftalarda da devam etmesi bekleniyor ve bu nedenle mevcut suyu mümkün olduğunca etkili bir şekilde dağıtmak için ek önlemler alınmıştır. İçme suyu temini etkilenmeyecek. İçme suyu mevcuttur ve mevcut olmaya devam ediyor. Ulusal Su Dağıtım Koordinasyon Komitesi'nin tavsiyesi üzerine 'yaklaşan su kıtlığı' seviyesinden 'gerçek su kıtlığı' seviyesine geçilmesine karar verilmiştir."