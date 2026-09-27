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UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda, zorlu Sırbistan deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Portakallar'a üç puanı getiren isim, ilk 11'de ilk kez forma giyen Mexx Meerdink oldu.

İlk maçında Almanya ile 1-1 berabere kalan Hollanda, böylece teknik direktör Xavi yönetimindeki ilk galibiyetini elde ederek puanını 4'e yükseltti.

GAKPO SAKATLANARAK ÇIKTI

Belgrad'daki karşılaşma Hollanda adına kötü başlandı. Cody Gakpo, 12. dakikada ayak bileğine aldığı sert darbenin ardından bir süre oyuna devam etmeye çalışsa da daha sonra kenara gelmek zorunda kaldı.

Hollanda aradığı golü ise ilk yarının ilerleyen bölümünde buldu.

MEERDINK İLK 11'DEKİ İLK MAÇINDA SAHNEYE ÇIKTI

Crysencio Summerville'in ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına Mexx Meerdink geçti. 23 yaşındaki AZ forveti penaltıyı gole çevirerek Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

SIRBİSTAN JOVIC İLE EŞİTLİĞİ YAKALADI

Luka Jovic ve Dusan Tadic'in oyuna girmesiyle hücumdaki etkinliğini artıran Sırbistan 46'ıncı dakikada Jovic'in attığı golle ikinci yarıya hızlı başladı.

SON SÖZÜ YİNE MEERDINK SÖYLEDİ

Hollanda adına gecenin yıldızı Meerdink, 69. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı.

Kalan bölümde iki takım da önemli fırsatlar yakalasa da başka gol çıkmadı ve Hollanda sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Hollanda, Uluslar Ligi'nde iki maç sonunda 4 puana yükselirken Sırbistan ikinci karşılaşmasını da puansız tamamladı.