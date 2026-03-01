Hizbullah ve Hamas, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybettiği bildirilen İran lideri Ali Hamaney için taziye mesajı yayımladı. Açıklamalarda Hamaney’in ölümü “büyük kayıp” olarak nitelendirilirken, saldırılar sert sözlerle eleştirildi.

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Naim Kasım, Hamaney’in hedef alınmasını “suikast” ve “büyük bir suç” olarak değerlendirdi. Kasım, İran halkına ve İslam dünyasına başsağlığı dileyerek örgütün saldırılara karşı mücadeleyi sürdüreceğini ifade etti.

Hamas da yayımladığı mesajda Hamaney’in İsrail ve ABD saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini belirterek İran yönetimine ve halkına taziye dileklerini iletti.

Açıklamada, İran ile dayanışma vurgusu yapılırken, Hamaney’in öldürülmesinin bölgesel güvenlik ve istikrar açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği savunuldu.