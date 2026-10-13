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Kariem, ölümünden 48 saat önce kendi elleriyle hazırladığı el emeği bardak altlıklarının fotoğrafını Facebook hesabında paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"BU BARDAK ALTLIKLARINDAN DAHA FAZLA YAPMAM GEREK, BU İŞ ÇOK ZOR."

O an için sıradan görünen bu mesaj, iki gün sonra yaşanan ölümcül kazanın ardından tüyler ürpertici bir tesadüfe sahne oldu.

İNGİLİZCE "COASTER" KELİMESİ DETAYI

Trajik olayı dikkat çekici kılan nokta ise İngilizcedeki kelime benzerliği oldu. Haberler.com'un haberine göre, İngilizcede bardak altlığı anlamına gelen "coaster" kelimesi, aynı zamanda hız trenini ifade eden "roller coaster" tamlamasının da temelini oluşturuyor. Öğretmenin son mesajında bu kelimeyi kullanması, yaşanan acı kaybın ardından sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasına girdi.