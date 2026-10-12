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Kaynak: Haber Merkezi

İngiltere Kraliyet Ailesi tarafından desteklenen prestijli Earthshot Prize 2026 yarışmasında finalistler arasına giren tek otomotiv üreticisi Mahindra Last Mile Mobility, Hindistan'ın ulaşım ekosisteminde köklü bir değişim başlattı. Üç tekerlekli ticari araç pazarına sunduğu elektrikli alternatiflerle öne çıkan şirket, kurduğu kapsamlı ekosistem sayesinde sürücülerin daha çevreci ve kârlı bir modele geçiş yapmasını sağlıyor.

SÜRÜCÜ GELİRLERİ YÜZDE 30 ARTTI

Elektrikli tuk-tukların en büyük cazip yönünü, geleneksel fosil yakıtlı modellere kıyasla sunduğu düşük işletme maliyetleri oluşturuyor. Gün içinde uzun saatler çalışan sürücüler, yakıt ve bakım giderlerinden tasarruf ederek eve götürdükleri net geliri yüzde 25 ila 30 oranında artırabiliyor. Şirket; erişilebilir finansman seçenekleri, 900'ü aşkın satış/servis noktası ve 10 binden fazla halka açık şarj istasyonuyla araçlara erişimi kolaylaştırıyor.

180 BİN TONU AŞKIN KARBONDİOKSİT EMİSYONU ENGELLENDİ

Tek bir yılda 100 binin üzerinde araç satışı gerçekleştirerek bu ölçeğe ulaşan ilk üretici olan firma, satılan araçlar sayesinde toplamda 180 bin metrik tondan fazla karbondioksit salımının önüne geçildiğini açıkladı. Şirketin başarısı pazar geneline de yansırken, Hindistan'da yeni satılan tuk-tukların yarısından fazlası artık elektrikli modellerden oluşuyor. 2031 yılına kadar yollardaki elektrikli araç sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefleyen Mahindra, Asya ve Afrika pazarlarına da açılmayı planlıyor.