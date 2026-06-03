Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Flourish Stay pansiyonun zemin katındaki restoranda sabah saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler hızla üst katlara yayıldı. Polisten yapılan açıklamaya göre faciada 21 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi ise kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. Bazıları alevlerden ve yoğun dumandan kaçmak için camdan atlarken, sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ölenlerin çoğunun yabancı uyruklu ve çoğunlukla Orta Asya ile Afrika ülkelerinden oldukları belirtildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Hindistan medyası, pansiyonun 6 oda işletmek üzere ruhsat aldığını ancak bodrum katındaki odalar da dahil olmak üzere 25 oda işlettiğini aktardı.

Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.