Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Başkent Yeni Delhi’de gazetecilere konuşan Bakan Goyal, iki ülke liderinin yılın başında anlaşmanın çerçevesini duyurduğunu hatırlattı.

Müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Goyal, anlaşmaya ilişkin ana başlıkların büyük ölçüde netleştiğini ifade etti.

TEKNİK DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

ABD’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Sergio Gor’un değerlendirmesine de değinen Goyal, anlaşmanın yüzde 99’unun tamamlandığını aktardı.

Goyal, sürecin son aşamasında yalnızca teknik detayların ve küçük pürüzlerin ele alındığını söyledi.

KISA SÜREDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Hindistan tarafı, anlaşmanın ilk aşamasının en kısa sürede sonuçlanacağına inanıyor.

Goyal, iki ülke müzakerecilerinin ABD’de yakın zamanda yapılan yasal değişikliklerin anlaşma metnine nasıl yansıtılacağı üzerinde çalıştığını belirtti.

“OLUMLU VE YAPICI SÜREÇ”

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal da geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD’li ticaret heyetinin Hindistan’a geldiğini duyurdu.

Jaiswal, müzakere sürecinin şimdiye kadar “olumlu ve yapıcı” şekilde ilerlediğini ifade etti.

ABD’DEN GÜMRÜK VERGİSİ MESAJI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 2 Şubat’ta yaptığı açıklamada Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımını durdurduğunu duyurmuştu.

Trump ayrıca Hindistan’a uygulanan gümrük vergisinin yüzde 18’e düşürüleceğini açıklamıştı.

EKONOMİK İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

Tamamlanması beklenen anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirmesi ve ekonomik iş birliğini yeni bir seviyeye taşıması öngörülüyor.