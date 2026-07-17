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Kaynak: Haber Merkezi

Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlık okullarını kapatmaya başladı. Atina yönetimi, “öğrenci sayısının yetersiz olduğu” gerekçesini öne sürerek Batı Trakya’da faaliyet gösteren 8 Türk azınlık ilkokulunun daha kapatılmasına karar verdi.

Bunun yanı sıra, İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulu’nda birinci sınıfa kayıt yaptıran bazı öğrencilerin kayıtları da velilere telefonla yapılan bildirimlerle iptal edildi.

Yunanistan Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren Rodop ilinde Çepelli Azınlık İlkokulu, Delinasufköy Azınlık İlkokulu, Omurluköy Azınlık İlkokulu, Hebilköy Azınlık İlkokulu ve Üntüren Azınlık İlkokulu; İskeçe ilinde Beyköy Azınlık İlkokulu ve Boyacılar Azınlık İlkokulu; Meriç ilinde ise Dimetoka Azınlık İlkokulu eğitim faaliyetlerine son verecek.

KAYITLAR GEÇERSİZ SAYILIYOR

Öte yandan Türk azınlık eğitimine yönelik tartışmaları büyüten bir diğer gelişme ise İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulu’nda yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, mart ayında birinci sınıfa kayıt işlemleri tamamlanan bazı öğrencilerin velileri, haziran ayının sonunda İskeçe İlköğretim Müdürlüğü tarafından telefonla aranarak kayıtların geçersiz sayıldığı yönünde bilgilendirildi. Yetkililer tarafından velilere iletilen gerekçede, bazı öğrencilerin anne veya babalarından birinin Yunanistan vatandaşı olmamasının kayıt iptaline neden olduğu ifade edildi.