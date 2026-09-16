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Fildişi Sahili Milli Takımı'nda yaşanan teknik direktör değişikliği sonrası ilk aday kadro açıklaması yapıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN İKİ OYUNCUYA DAVET

Fransız teknik adam Herve Renard yönetiminde yeni bir sayfa açan Fildişi Sahili'nde açıklanan aday kadrosunda birçok sürpriz isim dikkat çekerken Beşiktaş'tan da iki oyuncu kendine yer buldu.

Renard, siyah beyazlı kulüpten Emmanuel Agbadou ve Kassoum Ouattara'ya milli takımın aday kadrosuna davet etti.

TRABZONSPOR'UN İLGİLENDİĞİ İSİM İLK KEZ ÇAĞRILDI

Öte yandan Trabzonspor'un eski yıldızı Chrtist Inao Oulai de yeni dönemde kadroda yer almaya devam ederken bordo mavili kulübün ilgilendiğini açıkladığı bir başka genç oyuncu Eddy Doue de ilk kez milli davet aldı.

RİZESPOR'DAN FOFANA DA LİSTEDE

Çaykur Rizespor'un kalecisi Yahia Fofana da aday kadroya çağrılan isimler arasında.

FİLDİŞİ SAHİLİ KADROSU

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Somali, Gana ve Kamerun ile oynanacak maçlar için seçtiği 25 kişilik aday kadrosu şöyle: