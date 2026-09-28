Kaynak: ANKA

İstanbul’un yeşil dokusunun korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için yürütülen çalışmalar yalnızca dikim aşamasıyla sınırlı kalmıyor. Bitkilerin sahaya ulaşmasından çok önce başlayan bakım, koruma, gelişim takibi ve hazırlık süreçleri yıl boyunca kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ’nin 185 bin metrekarelik alana kurulu Alibeyköy Fidanlığı önemli bir merkez olarak faaliyet gösteriyor.

Sonbahar döneminin öne çıkan çalışmalarından biri manolyalar üzerinde gerçekleştirildi. Eylül ayında fidanlık sahasında bulunan farklı boy ve ebatlardaki 550 manolyada form budaması ve tohum toplama işlemleri tamamlandı. Bu çalışmalar, manolyaların sağlıklı form kazanmasını, hastalıklara karşı direncinin artmasını ve gelecek dönemlerde kullanılacak tohum stokunun güçlendirilmesini amaçlıyor. Manolyaların yanı sıra zeytin ve kartopu başta olmak üzere her dem yeşil bitkilerde de form budaması yapılıyor. Her bitkinin mevcut yapısının korunması ve sağlıklı gelişiminin desteklenmesi için tür ve gelişim özelliklerine göre planlı müdahaleler uygulanıyor. Böylece fidanlıktaki farklı tür ve büyüklükteki bitkilere tek tip bakım yerine, her birinin kendi ihtiyaçları doğrultusunda özel yaklaşım sergileniyor.



Bakım çalışmaları yalnızca budamayla sınırlı kalmıyor. Saksılı bitkilerde oluşan sürgünler ve yabancı otlar düzenli olarak temizleniyor. Sulama programları hava sıcaklıkları ve mevsimsel koşullar dikkate alınarak uygulanıyor. Yaz aylarında yoğun şekilde sürdürülen sulama çalışmaları, sonbaharla birlikte bitkilerin değişen su ihtiyacına göre kademeli olarak azaltılıyor. Bakım ekipleri bitkilerin bulunduğu alanı, gelişim durumunu ve ihtiyaçlarını sürekli takip ederek gerekli uygulamaları anında hayata geçiriyor. Fidanlıktaki bakım takvimi yalnızca mevsimlere göre değil, bitkinin türü, gelişim dönemi ve mevcut ihtiyacı esas alınarak oluşturuluyor. Bu yaklaşım sayesinde her bitki optimal koşullarda büyütülüyor ve saha koşullarına hazır hale getiriliyor.

Alibeyköy Fidanlığı 32 bin saksılı yetişkin ağaç ve 520 bin çalı kapasitesine sahip. Fidanlıkta bitkisel harç üretiminden bitki bakımına, gelişim takibinden sevkiyata kadar birçok süreç bir arada yürütülüyor. Bakım süreçleri tamamlanan bitkiler, ihtiyaç ve planlamalar doğrultusunda İstanbul’un farklı noktalarındaki peyzaj ve yeşil alan çalışmalarında değerlendirilmek üzere sevke hazırlanıyor.

Bitkinin türü, büyüklüğü ve gelişim durumu dikkate alınarak yürütülen süreçte bakım, hazırlık ve sevkiyat aşamaları birbirini tamamlayan bütüncül bir çalışma anlayışıyla gerçekleştiriliyor. Bu yönüyle Alibeyköy Fidanlığı yalnızca bitkilerin muhafaza edildiği bir alan değil, koruma, bakım, gelişim takibi, üretim, hazırlık ve sevkiyat süreçlerinin eş zamanlı yürütüldüğü aktif bir çalışma merkezi niteliği taşıyor.